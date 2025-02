En Coahuila más del 50% de mujeres golpeadas retira la denuncia contra el agresor

El reciente feminicidio de una mujer de 30 años en Saltillo volvió a poner en el centro del debate la violencia de género en Coahuila. Mayra Valdés, titular de la Secretaría de las Mujeres, lamentó este segundo feminicidio registrado en lo que va del año en la ciudad. “Lamentamos mucho estos hechos, porque seguimos trabajando para erradicar la violencia contra las mujeres, pero sigue sucediendo”, dijo.

Valdés destacó que existe un porcentaje de mujeres que han denunciado a su agresor y terminan retirando la querella. “Es un alto porcentaje, arriba del 50 por ciento, quienes presentan la denuncia y luego desisten porque deciden dar otra oportunidad, por temor o incomodidad con el proceso legal”, explicó. Aun así, recalcó que la Fiscalía para las Mujeres y la Niñez otorga medidas de protección en el 98 por ciento de los casos en los que se solicitan.

Sobre el caso más reciente, la funcionaria señaló que la víctima ya había denunciado a su agresor, pero optó por volver con él. “Si realmente el agresor no recibe atención psicológica, médica o incluso psiquiátrica, la violencia no termina”, advirtió. Por ello, hizo un llamado a las mujeres a mantener sus denuncias y aprovechar los servicios de acompañamiento que ofrecen instituciones como el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.

De acuerdo con la secretaria, la violencia de pareja y la violencia familiar son los principales motivos de denuncia. Solo en el Centro de Justicia de Saltillo se atienden diariamente entre 70 y 80 mujeres. En ese sentido, Valdés también enfatizó la importancia de la orden de restricción, que puede derivar en la detención del agresor si no se respeta. No obstante, advirtió que, en ocasiones, las víctimas no reportan cuando el agresor incumple la medida. “Si él vuelve a rondar su casa, a llamarla o a buscarla, es momento de denunciar. No deben abrirle la puerta, sino notificar de inmediato para que la Policía actúe”, dijo.

Otro aspecto en el que la Secretaría de las Mujeres busca incidir es en la prevención, con campañas sobre nuevas masculinidades. “El 60 por ciento de los casos de violencia que atendemos tienen raíz en conductas machistas”, informó Valdés. En coordinación con la Secretaría de Educación y el Icojuve (Instituto Coahuilense de la Juventud), se llevarán pláticas a escuelas para evitar la normalización de la violencia en las nuevas generaciones.

Finalmente, la secretaria reiteró que la violencia de género no es solo un problema individual, sino estructural. “Queremos mujeres fuertes, con autonomía financiera, porque eso les da mayor seguridad. Más allá de sancionar a los agresores, el objetivo es erradicar la violencia desde la raíz”, concluyó.