En Frontera exigen reabrir caso de ‘Pepito’ tras nuevo homicidio atribuido a su presunto asesino

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    En Frontera exigen reabrir caso de ‘Pepito’ tras nuevo homicidio atribuido a su presunto asesino
    Raúl “N” es señalado como el presunto responsable del homicidio de “Pepito” en 2021 y de un nuevo crimen ocurrido el fin de semana. LIDIET MEXICANO
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La familia de José Emilio García Ibarra denunció irregularidades en el proceso que liberó a Raúl “N” en 2023; el sujeto es señalado de un nuevo crimen ocurrido el fin de semana

FRONTERA, COAH.- A cinco años del asesinato de José Emilio García Ibarra, conocido como “Pepito”, su familia volvió a alzar la voz para exigir justicia, luego de que Raúl “N”, señalado como responsable de aquel crimen y quien recuperó su libertad en 2023, presuntamente asesinara a otro hombre durante el fin de semana.

Luis Arturo García Hernández, tío de la víctima, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para exigir al delegado de la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, que se reabra la investigación por la muerte de su sobrino y se revisen las presuntas irregularidades que permitieron que el caso quedara sin esclarecer.

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Con indignación, señaló que resulta doloroso que, después de advertir sobre la peligrosidad del señalado, este haya recuperado su libertad y ahora exista otra víctima. Consideró que las autoridades tuvieron la oportunidad de evitar una nueva tragedia si hubieran investigado correctamente el primer homicidio.

Recordó que José Emilio fue asesinado en 2021 de 43 puñaladas y que, pese a la gravedad de los hechos, Raúl “N” únicamente recibió una condena de seis años por ocultamiento de cadáver, por lo que quedó en libertad en 2023.

El familiar cuestionó que nunca se les explicara quién asesinó a su sobrino ni cuál fue el motivo del crimen, pues aseguró que el proceso judicial estuvo marcado por inconsistencias que favorecieron al señalado.

“Si el juez dice que solamente se le acusó por ocultamiento de cadáver, entonces ¿quién asesinó a mi sobrino? ¿Quién lo mató? Esa es la pregunta que siempre nos hicimos”, expresó.

SEÑALAN A EXAGENTE Y JUEZ

García Hernández señaló directamente al entonces agente del Ministerio Público, Abdel Garza Lozano, y al juez Óscar Cadena, de quienes pidió que se investigue su actuación. Incluso solicitó la destitución del juzgador y que se revise la situación profesional del exagente ministerial.

$!Familiares de la víctima acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para exigir la reapertura del caso.
Familiares de la víctima acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para exigir la reapertura del caso. LIDIET MEXICANO

También denunció presuntos actos de corrupción durante la integración del expediente, al asegurar que cuando la familia buscó realizar un segundo peritaje por cuenta propia, la vivienda donde ocurrieron los hechos ya había sido vendida, luego de que fuera entregada a la madre del señalado.

El tío de “Pepito” relató que desde el primer proceso advirtió que Raúl “N” podía volver a matar, pues consideraba que se trataba de una persona peligrosa. Hoy, tras el homicidio de otro hombre identificado como “Nachito”, dijo que sus temores se convirtieron en una realidad.

“Yo les dije que esta persona iba a volver a matar. Ahora queremos que se le investigue de dónde viene, porque posiblemente haya más víctimas”, manifestó.

Ante esta situación, insistió en que no permitirá que el asesinato de su sobrino quede en el olvido y pidió que se investigue nuevamente, además de que se deslinden responsabilidades entre quienes intervinieron en el proceso que terminó con la liberación del señalado.

“Si le van a dar 40 años por el caso de Nachito, queremos que le den otros 40 por el caso de mi sobrino”, expresó. Finalmente, envió sus condolencias a los familiares de la nueva víctima y reiteró que su exigencia no es solamente por José Emilio, sino para que ningún otro caso quede impune.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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