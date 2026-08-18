En Frontera, recarpeteo en Jardines del Aeropuerto entra en etapa final

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    En Frontera, recarpeteo en Jardines del Aeropuerto entra en etapa final
    Personal y maquinaria avanzan con el recarpeteo de la calle Caoba, en Jardines del Aeropuerto. LIDIET MEXICANO

Quedan pendientes 300 metros lineales de carpeta asfáltica, equivalentes a unos 3 mil metros cuadrados de superficie

FRONTERA, COAH.- La rehabilitación de la calle Caoba, en la colonia Jardines del Aeropuerto, se encuentra en su etapa final, luego de que se realizaran trabajos para modificar tomas domiciliarias y líneas de drenaje, además de atender los retrasos provocados por las lluvias.

La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, realizó un recorrido por el sector para supervisar los avances y verificar la calidad de los trabajos.

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De acuerdo con el director de Obras Públicas, Luis Alfonso González, aún está pendiente el tendido de carpeta asfáltica en un tramo de 300 metros lineales, que representa alrededor de 3 mil metros cuadrados de superficie.

$!La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú recorrió el sector para supervisar el avance de la obra.
La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú recorrió el sector para supervisar el avance de la obra. LIDIET MEXICANO

Durante la supervisión, la alcaldesa estuvo acompañada por el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza, y dialogó con vecinos del sector, quienes señalaron que la rehabilitación de la calle Caoba era una de las principales demandas de la colonia.

Pérez Cantú aseguró que se mantendrá el seguimiento de las obras en las colonias de Frontera, con el objetivo de que los proyectos concluyan y respondan a las necesidades de las familias.

$!La rehabilitación incluyó previamente modificaciones en tomas domiciliarias y líneas de drenaje.
La rehabilitación incluyó previamente modificaciones en tomas domiciliarias y líneas de drenaje. LIDIET MEXICANO

La rehabilitación, cuyos tiempos se vieron afectados por las condiciones climáticas, avanza ahora hacia su conclusión con el tendido de pavimento restante.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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