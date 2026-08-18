En Frontera, recarpeteo en Jardines del Aeropuerto entra en etapa final

FRONTERA, COAH.- La rehabilitación de la calle Caoba, en la colonia Jardines del Aeropuerto, se encuentra en su etapa final, luego de que se realizaran trabajos para modificar tomas domiciliarias y líneas de drenaje, además de atender los retrasos provocados por las lluvias. La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, realizó un recorrido por el sector para supervisar los avances y verificar la calidad de los trabajos.

De acuerdo con el director de Obras Públicas, Luis Alfonso González, aún está pendiente el tendido de carpeta asfáltica en un tramo de 300 metros lineales, que representa alrededor de 3 mil metros cuadrados de superficie.

Durante la supervisión, la alcaldesa estuvo acompañada por el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza, y dialogó con vecinos del sector, quienes señalaron que la rehabilitación de la calle Caoba era una de las principales demandas de la colonia. Pérez Cantú aseguró que se mantendrá el seguimiento de las obras en las colonias de Frontera, con el objetivo de que los proyectos concluyan y respondan a las necesidades de las familias.

La rehabilitación, cuyos tiempos se vieron afectados por las condiciones climáticas, avanza ahora hacia su conclusión con el tendido de pavimento restante.