Llevan productos básicos y servicios a familias de Ampliación La Sierrita, en Frontera

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    Llevan productos básicos y servicios a familias de Ampliación La Sierrita, en Frontera
    El programa “Mercadito Mejora en tu Colonia” acercó servicios y artículos de primera necesidad a los habitantes. LIDIET MEXICANO

El programa Mercadito Mejora acercó artículos de primera necesidad, cortes de cabello y orientación educativa a habitantes de un sector con poca oferta comercial

FRONTERA, COAH.- Para apoyar directamente la economía de las familias y acercar productos y servicios a sectores donde existen menos opciones comerciales, el programa “Mercadito mejora en tu colonia” llegó a la colonia Ampliación La Sierrita.

La jornada fue posible gracias a la gestión de la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú ante el Gobierno del Estado y a la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con la intención de llevar este tipo de apoyos a diferentes colonias y ejidos de Frontera.

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Durante el mercadito, las familias tuvieron acceso a 100 productos de la canasta básica a bajo costo, además de abarrotes de primera necesidad y cortes de cabello gratuitos, representando un ahorro para los hogares que más requieren de este tipo de beneficios.

En el evento acompañaron a la Alcaldesa el delegado regional de Mejora, José Cerda, así como regidores, directores y coordinadores municipales, quienes también atendieron las peticiones y gestiones de los vecinos.

La estrategia busca llegar principalmente a sectores donde las familias no cuentan con grandes tiendas o establecimientos comerciales cercanos, evitando traslados y facilitando que puedan adquirir productos básicos prácticamente a las puertas de sus hogares.

Además, el Instituto Estatal de Educación para Adultos brindó información a quienes buscan concluir sus estudios, mientras que distintas áreas aprovecharon la jornada para atender solicitudes de los habitantes.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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