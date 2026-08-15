Llevan productos básicos y servicios a familias de Ampliación La Sierrita, en Frontera

La jornada fue posible gracias a la gestión de la alcaldesa de Frontera , Sara Irma Pérez Cantú ante el Gobierno del Estado y a la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con la intención de llevar este tipo de apoyos a diferentes colonias y ejidos de Frontera.

FRONTERA, COAH.- Para apoyar directamente la economía de las familias y acercar productos y servicios a sectores donde existen menos opciones comerciales, el programa “Mercadito mejora en tu colonia” llegó a la colonia Ampliación La Sierrita.

Durante el mercadito, las familias tuvieron acceso a 100 productos de la canasta básica a bajo costo, además de abarrotes de primera necesidad y cortes de cabello gratuitos, representando un ahorro para los hogares que más requieren de este tipo de beneficios.

En el evento acompañaron a la Alcaldesa el delegado regional de Mejora, José Cerda, así como regidores, directores y coordinadores municipales, quienes también atendieron las peticiones y gestiones de los vecinos.

La estrategia busca llegar principalmente a sectores donde las familias no cuentan con grandes tiendas o establecimientos comerciales cercanos, evitando traslados y facilitando que puedan adquirir productos básicos prácticamente a las puertas de sus hogares.

Además, el Instituto Estatal de Educación para Adultos brindó información a quienes buscan concluir sus estudios, mientras que distintas áreas aprovecharon la jornada para atender solicitudes de los habitantes.