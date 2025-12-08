En Ramos Arizpe se realizan acciones en beneficio de todos: Tomás Gutiérrez

En Ramos la salud y movilidad gratuitas, la seguridad fortalecida y programas sociales transforman la vida de miles de familias

Coahuila
/ 8 diciembre 2025
Ramos Arizpe se posiciona como uno de los municipios con mayor dinamismo en la región, al consolidar avances en desarrollo social, seguridad, movilidad e infraestructura durante 2025, impulsados por la coordinación entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado de Coahuila.

$!El Centro de Inteligencia y Monitoreo C2 opera con vigilancia en tiempo real para atención inmediata de emergencias.
El Centro de Inteligencia y Monitoreo C2 opera con vigilancia en tiempo real para atención inmediata de emergencias. FOTO: CORTESÍA

Durante este año, la administración encabezada por Tomás Gutiérrez Merino fortaleció sus acciones en servicios básicos, programas sociales y seguridad pública, con resultados que impactan de manera directa en la calidad de vida de las familias, apoyada por el trabajo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y diversas dependencias estatales.

$!Ramos Arizpe consolida su crecimiento con movilidad, seguridad y programas sociales.
Ramos Arizpe consolida su crecimiento con movilidad, seguridad y programas sociales. FOTO: CORTESÍA

Uno de los principales logros fue la consolidación de la Ruta Estudiantil, considerada el programa social más relevante del año.

$!Tomás Gutiérrez rindió su informe de actividades este lunes.
Tomás Gutiérrez rindió su informe de actividades este lunes. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

Con seis unidades de último modelo, equipadas con accesibilidad universal y videovigilancia, el sistema registra más de 60 mil usuarios mensuales y recorre aproximadamente 40 mil kilómetros al mes.

$!El gobernador Manolo Jiménez destacó a la Ruta Estudiantil como “el programa social más importante de este 2025”, durante una visita al municipio.
El gobernador Manolo Jiménez destacó a la Ruta Estudiantil como “el programa social más importante de este 2025”, durante una visita al municipio. FOTO: CORTESÍA

El gobernador Manolo Jiménez destacó que este esquema destaca como “el programa social más importante de este 2025”, al considerar que una movilidad digna es un factor determinante en la calidad de vida. Este sistema conecta zonas habitacionales, escuelas, parques industriales y centros de salud a lo largo de un circuito continuo de 17 kilómetros.

$!La clínica de salud popular en Analco acerca servicios médicos gratuitos a cientos de familias de Ramos Arizpe.
La clínica de salud popular en Analco acerca servicios médicos gratuitos a cientos de familias de Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

En materia de seguridad, el municipio avanzó en una estrategia de coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y corporaciones municipales, lo que permitió reforzar patrullajes preventivos, vigilancia en zonas rurales, carreteras y corredores industriales.

La operación del Centro de Inteligencia y Monitoreo C2 fortaleció la capacidad de respuesta con vigilancia en tiempo real y apoyo directo a las unidades de campo.

$!Ramos Arizpe avanza como uno de los municipios con mayor crecimiento en Coahuila, con resultados visibles en movilidad, seguridad y desarrollo social.
Ramos Arizpe avanza como uno de los municipios con mayor crecimiento en Coahuila, con resultados visibles en movilidad, seguridad y desarrollo social. FOTO: CORTESÍA

“En Ramos Arizpe estamos construyendo una seguridad cercana, moderna y basada en resultados. Cada peso invertido, cada capacitación y cada acción de proximidad tiene un solo propósito: proteger a nuestras familias, afirmó el alcalde.

$!Programas de Mejora Coahuila refuerzan apoyos alimentarios y servicios de salud en comunidades vulnerables.
Programas de Mejora Coahuila refuerzan apoyos alimentarios y servicios de salud en comunidades vulnerables. FOTO: CORTESÍA

El trabajo coordinado con el Gobierno del Estado permitió la operación de clínicas de salud popular, como la inaugurada en Analco, además del fortalecimiento de programas encabezados por Mejora Coahuila, DIF e Inspira, que llevaron apoyos alimentarios, brigadas médicas, atención a personas con discapacidad, bienestar animal y acciones comunitarias en zonas rurales.

$!Municipio y Estado fortalecen coordinación para transformar Ramos Arizpe.
Municipio y Estado fortalecen coordinación para transformar Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

Asimismo, el alcalde Tomás Gutiérrez subrayó que estos resultados confirman la importancia del trabajo conjunto entre el municipio y el estado.

$!La coordinación entre Ejército Mexicano, Guardia Nacional y corporaciones estatales fortalece la vigilancia en carreteras y comunidades rurales.
La coordinación entre Ejército Mexicano, Guardia Nacional y corporaciones estatales fortalece la vigilancia en carreteras y comunidades rurales. FOTO: CORTESÍA

“Ramos Arizpe es hoy un ejemplo del buen rumbo de Coahuila. Vamos a seguir trabajando hombro con hombro con el Gobernador para que nadie se quede atrás y para que nuestra ciudad siga creciendo con fuerza y con estabilidad”, dijo finalmente el munícipe.

