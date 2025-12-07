Llega Alcalde de Ramos Arizpe a su Primer Informe con avances en seguridad y movilidad
Movilidad gratuita y tecnología de vigilancia marcan el primer año del Tomás Gutiérrez Merino
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino llega a su Primer Informe de Resultados con un trabajo transversal en diversos sectores, donde —de acuerdo con la administración municipal— en cada acción ha estado presente el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.
El informe se realizará este lunes 8 de diciembre a las 18:00 horas en el Teatro de la Ciudad Eulalio Gutiérrez, espacio en el que el alcalde presentará ante la ciudadanía una serie de logros alcanzados durante su primer año de gobierno.
En este recuento, subrayará que el respaldo del Gobierno del Estado y la coordinación con instituciones como DIF Coahuila, Mejora e Inspira, han sido elementos permanentes para impulsar los proyectos más relevantes.
La administración municipal afirma que la mancuerna entre el gobernador Manolo Jiménez y el alcalde Gutiérrez Merino permitió consolidar tres proyectos sociales y de infraestructura considerados clave para Ramos Arizpe: la Ruta Estudiantil, la primera Clínica de la Salud Popular en Analco y el Centro de Inteligencia y Monitoreo C2.
MOVILIDAD CON JUSTICIA SOCIAL
Con una visión progresista y sentido de justicia social, el Gobierno Municipal puso en marcha la Ruta Estudiantil, descrita como un sistema de transporte público moderno, sustentable y gratuito, abierto para toda la ciudadanía.
El modelo representa un parteaguas en la política educativa y de movilidad al ofrecer un circuito de 17 kilómetros, operación los 365 días del año y unidades con aire acondicionado, videovigilancia, pantallas informativas y accesibilidad universal. La iniciativa busca reducir gastos familiares, mejorar la conectividad urbana y brindar igualdad de oportunidades a estudiantes y usuarios en general.
SEGURIDAD PASA AL SIGUIENTE NIVEL
En materia de vigilancia, Ramos Arizpe dio un salto tecnológico con la inauguración del Centro de Inteligencia y Monitoreo C2, una instalación de última generación construida con una inversión de 17.4 millones de pesos.
El centro cuenta con videowall LED, sala de juntas interactiva, estaciones de trabajo especializadas y un centro de datos de alto rendimiento, además de interconexión directa con el C4 estatal. Con la instalación conjunta de más de 300 cámaras, el municipio ahora opera un sistema inteligente capaz de reconocimiento facial, lectura de placas, análisis de video y respuesta inmediata ante emergencias.
SALUD CERCANA Y GRATUITA
El Ayuntamiento también inauguró la primera Clínica de la Salud Popular en la colonia Analco, diseñada para acercar servicios médicos gratuitos a miles de familias.
La clínica ofrece consulta general, atención dental y óptica, más de 200 medicamentos del cuadro básico, estudios de laboratorio y atención especializada por videollamada. Cada unidad tiene capacidad para atender hasta 12 mil beneficiarios mediante una tarjeta de la salud. Además, ya se construye una segunda clínica en Manantiales y se proyecta una tercera para 2026.
Durante la presentación, Tomás Gutiérrez expondrá lo que su administración califica como resultados reales que han transformado la movilidad, la seguridad y la salud del municipio.
Con el trabajo coordinado entre estado y municipio, el primer año de gobierno se distingue por entregar soluciones claras, modernizar la infraestructura pública y avanzar hacia un Ramos Arizpe más seguro, saludable y con oportunidades para todos.