Llega Alcalde de Ramos Arizpe a su Primer Informe con avances en seguridad y movilidad

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino llega a su Primer Informe de Resultados con un trabajo transversal en diversos sectores, donde —de acuerdo con la administración municipal— en cada acción ha estado presente el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El informe se realizará este lunes 8 de diciembre a las 18:00 horas en el Teatro de la Ciudad Eulalio Gutiérrez, espacio en el que el alcalde presentará ante la ciudadanía una serie de logros alcanzados durante su primer año de gobierno.

En este recuento, subrayará que el respaldo del Gobierno del Estado y la coordinación con instituciones como DIF Coahuila, Mejora e Inspira, han sido elementos permanentes para impulsar los proyectos más relevantes.

La administración municipal afirma que la mancuerna entre el gobernador Manolo Jiménez y el alcalde Gutiérrez Merino permitió consolidar tres proyectos sociales y de infraestructura considerados clave para Ramos Arizpe: la Ruta Estudiantil, la primera Clínica de la Salud Popular en Analco y el Centro de Inteligencia y Monitoreo C2.