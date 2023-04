En Saltillo podrían cobrar ‘impuesto especulativo’ para terminar con lotes baldíos

De esta manera, los “ lunares ” que quedan al interior de la mancha urbana pueden aprovecharse en beneficio colectivo, en tanto que el Municipio y el Gobierno del Estado no tendrán que invertir millonarios recursos en llevar los servicios de agua, drenaje, electrificación y pavimento a zonas más alejadas, planteó Cecilia Pelletier Bravo, consultora en Desarrollo y Urbanismo Sustentable, Calidad-Medio Ambiente y Seguridad.

Municipios como Aguascalientes, Guadalajara, Querétaro y Puebla aplican tasas más altas a los predios baldíos o subutilizados para desincentivar especular con la tierra, no tener terrenos ociosos cuando hay necesidad de desarrollo habitacional y eliminar focos de infección e inseguridad.

Señaló que finalmente el costo corre a cargo de todos los contribuyentes, pues el dinero proviene de los impuestos que paga la ciudadanía, tan solo para favorecer a unos cuantos fraccionadores o especuladores.

José de Jesús Ruiz Fernández, director de Planeación Estratégica del Consejo para la Planeación Estratégica de Largo Plazo de la Región Sureste de Coahuila, informó a VANGUARDIA que en Saltillo alrededor de 3 mil 668 hectáreas (el 28% de la mancha urbana) corresponden a predios sin construir o subutilizados.

“Saltillo ha crecido de manera extendida porque hay muchos lotes baldíos, donde quiera los podemos ver, no es una ciudad consolidada que es cuando está todo construido, no están construidos los predios en medio de la ciudad”, dijo, al señalar que hay muchos intereses económicos de por medio que llevan a esta situación.

De igual manera, hay zonas donde los propietarios de terrenos no construyen ni venden, sino que esperan a que el Municipio acerque los servicios primarios para que adquieran más valor. Si tienen todos los servicios y aparte cerca hay parques, hospitales, escuelas, adquieren mayor plus.

“Esto se ha prestado por parte de algunas personas para la especulación con el uso de suelo y no se ha logrado por parte de las autoridades poner candados para evitar la especulación y en contraparte se ha permitido la construcción de fraccionamientos o lotificación más allá de la zona previamente señalada como urbana, hay quien construye ilegalmente y quien obtiene permisos y construye muy lejos”.

“Al dar esos permisos resulta que no tienen escuelas, todo lo que se requiere, ni siquiera transporte público y sabemos que uno de los problemas más graves de Saltillo es el pésimo transporte público; es mucho tiempo de traslado, falta de conectividad y genera inseguridad”.

Pelletier Bravo consideró que es tiempo de analizar la aplicación del llamado “impuesto a tierras especulativas”, que puede ayudar al ordenamiento urbano, obligando a los propietarios de lotes baldíos a aprovecharlos, construir o venderlos.

Así, las personas no tendrían que vivir en lugares alejados, lo que dispara los costos para llevarles los servicios, costos que no paga directamente ni el Municipio ni el Gobierno del Estado, sino todos los contribuyentes a través de los impuestos, y al final termina por beneficiarse a los especuladores y fraccionadores que desarrollan conjuntos habitaciones de elevado valor a las afueras de la ciudad.

“Aquí les encanta hacer un fraccionamiento residencial y no hay ni una tienda cerca, para todo se requiere ir en automóvil y eso está mal, autorizan muchos proyectos que no deberían. Hay que tomar en cuenta que el ingreso del Municipio proviene del predial y otros impuestos, es decir, nosotros estamos pagando porque esos predios cuesten más y no tenemos ningún beneficio”, concluyó.