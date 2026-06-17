En Saltillo se trabaja más y se gana menos que en Monterrey: IMCO

El Índice de Competitividad Urbana (ICU) mostró que en la ciudad de Monterrey se tiene un mayor salario promedio y un menor porcentaje de la población que trabaja horas extra que en Saltillo. El estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), reveló que en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) el salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo es de 15 mil 475 pesos.

Por su parte, el salario promedio en la Zona Metropolitana de Saltillo (ZMS) es de 14 mil 115 pesos, es decir mil 360 pesos de diferencia entre ambas zonas metropolitanas. Monterrey se ubicó entre los primeros lugares de este rubro siendo superado solo por Mexicali con 15 mil 475 pesos. Al ser una ciudad fronteriza -como Tijuana y Ciudad Juárez que completan los primeros cuatro lugares del ránking- cabe tomar en cuenta que su salario mínimo es del doble, es decir de 13 mil 226.10 pesos por mes. En contraparte, Saltillo se ubicó en el noveno lugar del rubro por debajo de ciudades como Cancún (14 mil 434.5), Mérida (14 mil 379.3) o Chihuahua (14 mil 277.8). De acuerdo al ICU, la diferencia también se vio en la cantidad de personas que trabajan una jornada mayor a 48 horas por semana, es decir más allá de lo permitido por ley y que por tanto se toman como “horas extra”.

Para la ZMM es el 22 por ciento de la población ocupada la que labora horas extra mientras que en la ZMS el porcentaje es del 25.5 por ciento. En este rubro, ambas ciudades se mantuvieron lejos de las que registraron el mayor porcentaje, pues lo encabezaron León con el 33.3 por ciento de su población ocupada, seguido de la Ciudad de México con 33.2 y Aguascalientes con 29 por ciento.

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