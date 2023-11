¡En Saltillo sí nos gusta comer en la calle!

De acuerdo con el nutriólogo de Saltillo Ramsés Rodríguez, la desventaja de comer fuera de casa es que desconocemos la forma en que los alimentos fueron elaborados. “No es posible saber si es o no saludable por la falta de información nutricional”, dijo a esta casa editorial el especialista.

Y es que debido al ritmo vertiginoso de estos tiempos no siempre es posible comer en casa. Aunque el nutriólogo recomienda no comer fuera de casa más de 4 veces a la semana, esto parece no importar a los saltillenses, quienes ya sea por trabajo, por gusto, convivencia o simplemente por no llevar lonche, son proclives a adquirir comida preparada con frecuencia.

En VANGUARDIA quisimos conocer cuáles son los hábitos de nuestros lectores al respecto, y preguntamos a nuestros seguidores en Facebook ¿con qué frecuencia comen fuera de casa? ¿y cuál es el principal motivo? Y estas fueron algunas de nuestras respuestas.

Rocío Rnvto: “Fin de semana, para descansar de cocinar, convivir con la familia y deleitarnos de nuevos sabores.”

Erika Sánchez Jiménez: “Nosotros todos fin de semana, pero ya nos andamos fastidiando porque cada vez la comida está peor, la carne de los tacos parece liga y cada vez más caro y es igual en lugares caros que en puestesitos de barrio”.

Sergio Hernández Sainz: “Todos los días, el principal motivo y único es que nunca me pone lonche mi morrita”.