En Torreón, por obras en Sistema Vial, cerrarán ocho semanas cruce de Xochimilco y Revolución

TORREÓN, COAH.- El próximo lunes iniciará un cierre vial de aproximadamente ocho semanas en el paso de la calzada Xochimilco hacia Vasconcelos, en su intersección con el bulevar Revolución, derivado de los trabajos del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos, dio a conocer Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, titular de Obras Públicas de Torreón. El director precisó que la restricción aplicará exclusivamente para quienes circulen en sentido norte-sur por Xochimilco para incorporarse a Vasconcelos. Los carriles laterales del bulevar Revolución funcionarán con regularidad y sin alteraciones.

Quienes transiten por Xochimilco en dirección al bulevar Revolución deberán dar vuelta continua a la derecha para reincorporarse más adelante mediante la rotonda del “caballito”. Las autoridades también sugirieron optar por rutas secundarias como la calle Sarabia, que dispone de cruces con semáforo. Von Bertrab Saracho explicó que el periodo de cierre abarcará tareas de excavación, construcción de pilotes y cabezales, así como el vaciado de la losa del viaducto. El plan técnico prevé habilitar nuevamente el crucero al finalizar estas ocho semanas, aunque los trabajos generales del proyecto continúen. “La losa, que funciona como techo, quedará lista en ocho semanas para reabrir la circulación. Ese punto se liberará al terminar dicha fase, sin necesidad de esperar a la entrega total de la infraestructura”, explicó. PREVÉN REABRIR CRUCERO EN OCHO SEMANAS Ante el arranque de estas maniobras en fechas de regreso a clases, el funcionario aclaró que primero debían concluir las labores en las laterales y la reubicación de redes pluviales, de drenaje y agua. Añadió que parte de los trabajos se programaron durante la noche para reducir las afectaciones al tránsito.

La medida vial fue coordinada entre Obras Públicas, Tránsito y Vialidad, Comunicación Social, la constructora encargada y otras dependencias involucradas, considerando el impacto en la circulación de la zona. Al concluir las intervenciones en Vasconcelos, las cuadrillas se trasladarán al crucero de División del Norte. El cierre en ese punto será notificado con anticipación para prevenir contratiempos en los traslados cotidianos. PROYECTO LLEVA 36% DE AVANCE A la fecha, el proyecto global del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos registra un avance cercano al 36 por ciento y mantiene su proyección de conclusión para febrero del próximo año.