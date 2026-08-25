Identifica SIMV al poniente de Torreón como el sector con más daños en el pavimento

TORREÓN, COAH.- El poniente de la ciudad registra los mayores niveles de deterioro en la carpeta asfáltica, según los resultados de un levantamiento técnico realizado por el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), dio a conocer su titular, David Fernández Hernández. De acuerdo con el funcionario, la revisión contempló cerca de un millón 400 mil metros cuadrados de calles y avenidas en diversos puntos de Torreón. Del total analizado, alrededor de 40 por ciento presenta un desgaste considerable.

El diagnóstico revela distintas necesidades según el estado de cada tramo. En algunos puntos resulta indispensable renovar la carpeta por completo, mientras que en otros bastará con aplicar microcarpeta o realizar labores de bacheo profundo. Fernández Hernández precisó que la afectación más severa se localiza en la zona poniente, aunque también se observaron daños significativos en arterias del oriente, especialmente en los trayectos por donde circula el transporte colectivo. El paso continuo de autobuses y vehículos de carga acorta la vida útil del asfalto, explicó. Por ello, la dependencia analiza las rutas urbanas para establecer el orden de prioridad de las reparaciones. SUMAN CERCA DE MIL 200 BACHES REPARADOS A la fecha, las acciones de la estrategia “A Darle Parejo” suman 5 mil 542 metros cuadrados intervenidos y cerca de mil 200 baches reparados.

Para el presente ejercicio, la meta oficial contempla reparar 100 mil metros cuadrados mediante bacheo y colocar 150 mil metros cuadrados de microcarpeta. Las cuadrillas mantendrán sus tareas en sectores urbanos y comunidades rurales durante lo que resta del año. Para 2027, el SIMV proyecta que la cobertura de mantenimiento abarque las 580 colonias de Torreón. AMPLIARÁN VÍAS PARA REPORTAR BACHES El SIMV también habilitará más vías de contacto ciudadano para agilizar los reportes de baches. Al número 073 se prevé sumar la línea 072, atención vía WhatsApp y códigos QR en las unidades operativas para facilitar la ubicación y programación de las reparaciones.