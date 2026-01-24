Encabeza alcalde Carlos Villarreal entrega y supervisión de obras prioritarias para el desarrollo urbano de Monclova

Coahuila
/ 24 enero 2026
    Encabeza alcalde Carlos Villarreal entrega y supervisión de obras prioritarias para el desarrollo urbano de Monclova
    FOTO: CORTESÍA

Proyectos fortalecen la infraestructura y los espacios públicos

MONCLOVA, COAH.- En el marco de una agenda orientada a consolidar un crecimiento ordenado y sostenible de la ciudad, el alcalde Carlos Villarreal encabezó la entrega y supervisión de diversas obras prioritarias que impactan de manera directa en la calidad de vida de la población, fortaleciendo tanto la infraestructura urbana como los espacios destinados a la convivencia y el deporte.

Durante la semana, el Presidente Municipal de Monclova constató los avances y concluyó proyectos clave para el desarrollo de Monclova, entre los que destaca la reposición de drenaje sanitario en la calle Zaragoza, entre Guerrero y San José, en la colonia Estancias de Santa Ana, una obra fundamental para mejorar los servicios básicos y prevenir afectaciones a las familias de la zona.

FOTO: CORTESÍA
FOTO: CORTESÍA

TE PUEDE INTERESAR: Destaca Coahuila con tres ciudades en el top 10 de seguridad

Asimismo, realizó la entrega del nuevo campo de tiro con arco en la Ciudad Deportiva “Nora Leticia Rocha”, infraestructura que amplía la oferta deportiva del municipio y brinda espacios dignos para la práctica y formación de atletas, reforzando el impulso al deporte como eje de desarrollo social.

OBRAS CON VISIÓN Y ATENCIÓN A NECESIDADES REALES

Al referirse a estas acciones, el alcalde Carlos Villarreal subrayó que las obras forman parte de una visión integral de desarrollo para Monclova, enfocada en atender necesidades reales de la población, modernizar la infraestructura urbana y generar espacios públicos que fortalezcan la convivencia social y el crecimiento ordenado de la ciudad.

FOTO: CORTESÍA
FOTO: CORTESÍA

“El desarrollo de Monclova se construye con obras que responden a las necesidades de la gente. Cada proyecto que supervisamos y entregamos es parte de una visión de ciudad ordenada, moderna y con mejores servicios para las familias”, expresó el Edil.

Finalmente, reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de mantener una estrecha coordinación con el Gobierno del Estado, sumando esfuerzos y recursos para consolidar proyectos que continúen transformando a Monclova y generen mejores oportunidades para todas y todos sus habitantes.

