Encabeza alcalde Carlos Villarreal entrega y supervisión de obras prioritarias para el desarrollo urbano de Monclova

MONCLOVA, COAH.- En el marco de una agenda orientada a consolidar un crecimiento ordenado y sostenible de la ciudad, el alcalde Carlos Villarreal encabezó la entrega y supervisión de diversas obras prioritarias que impactan de manera directa en la calidad de vida de la población, fortaleciendo tanto la infraestructura urbana como los espacios destinados a la convivencia y el deporte. Durante la semana, el Presidente Municipal de Monclova constató los avances y concluyó proyectos clave para el desarrollo de Monclova, entre los que destaca la reposición de drenaje sanitario en la calle Zaragoza, entre Guerrero y San José, en la colonia Estancias de Santa Ana, una obra fundamental para mejorar los servicios básicos y prevenir afectaciones a las familias de la zona.

Asimismo, realizó la entrega del nuevo campo de tiro con arco en la Ciudad Deportiva "Nora Leticia Rocha", infraestructura que amplía la oferta deportiva del municipio y brinda espacios dignos para la práctica y formación de atletas, reforzando el impulso al deporte como eje de desarrollo social. OBRAS CON VISIÓN Y ATENCIÓN A NECESIDADES REALES Al referirse a estas acciones, el alcalde Carlos Villarreal subrayó que las obras forman parte de una visión integral de desarrollo para Monclova, enfocada en atender necesidades reales de la población, modernizar la infraestructura urbana y generar espacios públicos que fortalezcan la convivencia social y el crecimiento ordenado de la ciudad.