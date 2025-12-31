Inversión histórica en infraestructura urbana marcó el 2025 en Saltillo

El 2025 cerró como un año de fuerte impulso a la infraestructura urbana en Saltillo, luego de que el Gobierno Municipal reportara una inversión superior a los 758 millones de pesos en obra pública, recursos que fueron dirigidos a proyectos considerados prioritarios para el desarrollo y bienestar de la ciudad. El alcalde Javier Díaz González explicó que los trabajos ejecutados responden a una planeación estratégica, con la finalidad de atender necesidades reales en los distintos sectores de la capital coahuilense. “Se trata de obras que mejoran la infraestructura urbana, las hemos realizado en todos los sectores de la ciudad y el objetivo de los proyectos es mejorar la calidad de vida de la gente”, afirmó el Alcalde de Saltillo. TE PUEDE INTERESAR: Javier Díaz y Luly López desean a Saltillo un 2026 de esperanza, unidad y bienestar

Uno de los ejes centrales fue la mejora a la movilidad, mediante el recarpeteo de importantes vialidades como los bulevares Francisco I. Madero, José María Rodríguez y Nazario S. Ortiz Garza, además de intervenciones en calles al interior de colonias populares y fraccionamientos de diferentes zonas del municipio. Para estas acciones, se destinaron más de 65 millones de pesos, lo que permitió ampliar la cobertura de pavimentación y rehabilitación de calles en sectores como Ciudad Las Torres, La Minita, Miravalle, Nuevo Mirasierra, Patria Nueva, Valle de Santa Elena y Virreyes Popular, entre otros. De manera paralela, el Ayuntamiento mantuvo activo un programa permanente de bacheo, que al cierre del año habrá atendido más de 61 mil puntos dañados en la carpeta asfáltica, contribuyendo a una circulación más segura para automovilistas y peatones. La modernización vial incluyó también adecuaciones en cruceros estratégicos, con una inversión global de 6.1 millones de pesos en intersecciones clave como Fundadores y Mirasierra, Luis Donaldo Colosio y Valdés Sánchez, así como Revolución y Mirasierra.