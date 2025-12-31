Inversión histórica en infraestructura urbana marcó el 2025 en Saltillo

Saltillo
/ 31 diciembre 2025
    Inversión histórica en infraestructura urbana marcó el 2025 en Saltillo
    El alcalde Javier Díaz González informó que durante 2025 se destinaron más de 758 millones de pesos a proyectos de obra pública en Saltillo. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Saltillo destinó más de 758 millones de pesos a proyectos de obra pública durante 2025, con acciones enfocadas en movilidad, servicios básicos, espacios comunitarios y deporte

El 2025 cerró como un año de fuerte impulso a la infraestructura urbana en Saltillo, luego de que el Gobierno Municipal reportara una inversión superior a los 758 millones de pesos en obra pública, recursos que fueron dirigidos a proyectos considerados prioritarios para el desarrollo y bienestar de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González explicó que los trabajos ejecutados responden a una planeación estratégica, con la finalidad de atender necesidades reales en los distintos sectores de la capital coahuilense. “Se trata de obras que mejoran la infraestructura urbana, las hemos realizado en todos los sectores de la ciudad y el objetivo de los proyectos es mejorar la calidad de vida de la gente”, afirmó el Alcalde de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Javier Díaz y Luly López desean a Saltillo un 2026 de esperanza, unidad y bienestar

$!Con apoyo del Gobierno del Estado, el Municipio impulsó obras de pavimentación y recarpeteo en colonias de distintos sectores, priorizando zonas con mayor rezago.
Con apoyo del Gobierno del Estado, el Municipio impulsó obras de pavimentación y recarpeteo en colonias de distintos sectores, priorizando zonas con mayor rezago. FOTO: CORTESÍA

Uno de los ejes centrales fue la mejora a la movilidad, mediante el recarpeteo de importantes vialidades como los bulevares Francisco I. Madero, José María Rodríguez y Nazario S. Ortiz Garza, además de intervenciones en calles al interior de colonias populares y fraccionamientos de diferentes zonas del municipio.

Para estas acciones, se destinaron más de 65 millones de pesos, lo que permitió ampliar la cobertura de pavimentación y rehabilitación de calles en sectores como Ciudad Las Torres, La Minita, Miravalle, Nuevo Mirasierra, Patria Nueva, Valle de Santa Elena y Virreyes Popular, entre otros.

De manera paralela, el Ayuntamiento mantuvo activo un programa permanente de bacheo, que al cierre del año habrá atendido más de 61 mil puntos dañados en la carpeta asfáltica, contribuyendo a una circulación más segura para automovilistas y peatones.

La modernización vial incluyó también adecuaciones en cruceros estratégicos, con una inversión global de 6.1 millones de pesos en intersecciones clave como Fundadores y Mirasierra, Luis Donaldo Colosio y Valdés Sánchez, así como Revolución y Mirasierra.

$!La rehabilitación de bulevares, calles y cruceros formó parte de las acciones prioritarias para mejorar la movilidad en todos los sectores de la ciudad.
La rehabilitación de bulevares, calles y cruceros formó parte de las acciones prioritarias para mejorar la movilidad en todos los sectores de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

En materia de servicios básicos, se reportó la incorporación de siete nuevos pozos de agua potable y la optimización de los existentes, lo que permitió sumar 314 litros por segundo a la red de distribución, reforzando el abasto del vital líquido en la ciudad.

Asimismo, se instalaron nuevas luminarias en los accesos principales a Saltillo, mientras que en el rubro social avanzó la construcción de un Centro Comunitario en el fraccionamiento Urdiñola y la ampliación de espacios similares en Satélite Sur e Hidalgo.

A esto se suman las inversiones destinadas a la reparación de daños ocasionados por las lluvias atípicas registradas en julio y agosto, así como el fortalecimiento de la infraestructura deportiva a través del programa “Activa tu Parque”, que con apoyo de la iniciativa privada canalizó 35 millones de pesos a la rehabilitación de plazas y canchas.

Temas


inversiones
obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El termómetro marcó cinco grados centígrados en sectores cercanos a la sierra, donde familias salieron de sus tejabanes para buscar calor alrededor de fogatas improvisadas.

El frío cala más hondo en los tejabanes cercanos a la sierra de Saltillo
Autoridades estatales informaron que, pese a que el chofer fue detenido y el accidente dejó al menos 10 personas lesionadas, hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal por parte de los afectados.

Sin denuncias por accidente de la ruta 7A embestida por el tren en Saltillo: FGE sigue a la espera
true

Interoceánico, Zambada, Arriaga o el fin de una visión de Estado
Autoridades de Protección Civil mantienen operativos en mercados sobre ruedas y acciones coordinadas con la Policía Cibernética para detectar la comercialización ilegal de pirotecnia en línea.

Venta de pirotecnia persiste en Saltillo a través de redes sociales
Sobre durmientes podridos

Sobre durmientes podridos
Elementos de Protección Civil y Bomberos de Saltillo recorren cruceros y zonas de alta afluencia para detectar y retirar la venta ilegal de pirotecnia durante la temporada decembrina.

Aseguran 5 kilos de pirotecnia en Saltillo; vigilarán venta en redes sociales

El Museo de las Aves de Saltillo advirtió que la pirotecnia genera estrés extremo en aves y mascotas domésticas, lo que puede provocar desorientación, huida y, en casos graves, la muerte.

Museo de las Aves de Saltillo advierte riesgos para aves por uso de pirotecnia en fin de año
true

Mi unicornio azul ayer se me perdió