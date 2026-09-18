Encabeza Manolo Jiménez entrega simultánea de escrituras, desde San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó en San Juan de Sabinas una jornada de entrega de escrituras a familias de la Región Carbonífera, como parte de una acción simultánea realizada en las distintas regiones de Coahuila. Durante el evento se informó que 115 familias de San Juan de Sabinas recibieron sus documentos, mientras que a nivel estatal se distribuyeron mil 150 escrituras en esta jornada. Con ello, el Gobierno de Coahuila reportó un acumulado de 2 mil 156 escrituras entregadas durante 2026.

Las escrituras correspondientes a la Región Carbonífera fueron destinadas a familias de San Juan de Sabinas, Juárez, Múzquiz, Progreso y Sabinas, con el propósito de regularizar la propiedad de viviendas y terrenos. TESTAMENTOS GRATUITOS PARA BENEFICIARIOS Como parte de las actividades de Septiembre, Mes del Testamento, se informó que 174 familias beneficiarias de San Juan de Sabinas podrán acceder de manera gratuita a la elaboración de su testamento.

La medida busca facilitar la organización y transmisión del patrimonio y prevenir posibles conflictos familiares relacionados con la sucesión de bienes. Andrés Garza Martínez, encargado del despacho de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, señaló que la regularización de la tenencia de la tierra se realiza mediante la coordinación entre autoridades estatales y municipales, el Congreso del Estado, el Colegio de Notarios, Mejora Coahuila y los propios beneficiarios. Durante el acto, María Josefina Álvarez Valdez, una de las beneficiarias, agradeció la entrega de su escritura y señaló que el documento representa para su familia la certeza jurídica sobre su patrimonio. Jiménez Salinas sostuvo que la escrituración permite acreditar legalmente la propiedad de viviendas y terrenos y facilita la transmisión de los bienes.

PLANTEAN DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA Durante su intervención, el gobernador también abordó la situación económica de la Región Carbonífera y señaló que se trabaja en la llegada de nuevas inversiones y en la reactivación de empresas vinculadas con la industria del carbón. Indicó que la generación de empleo y la diversificación económica forman parte de las acciones planteadas para la región, mediante condiciones que permitan la instalación y crecimiento de empresas.

Asimismo, señaló que se mantendrá la coordinación en materia de seguridad y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de esta área. El alcalde de San Juan de Sabinas destacó que la entrega de 115 escrituras representa para las familias beneficiarias la regularización de sus propiedades y agradeció el respaldo estatal para atender necesidades del municipio. Al término del evento, también se mencionaron acciones relacionadas con inversiones, empleo, infraestructura educativa y obras de servicios para San Juan de Sabinas.