"Enfrentarse al PRI no es cualquier cosa", advierte el dirigente partidista Carlos Robles

Coahuila
/ 27 febrero 2026
    El PRI busca perfiles con arraigo ciudadano y capacidad de gestión, afirmó Carlos Robles.

El líder del partido destacó que la experiencia y disciplina interna han consolidado su presencia en el estado

TORREÓN, COAH.- La oposición política en Coahuila se encuentra nerviosa “porque enfrentarse al PRI no es cualquier cosa”; se trata de un partido numeroso, fuerte y unido que sabe ganar y organizarse, afirmó el dirigente estatal del tricolor, Carlos Robles Loustaunau.

El líder priista destacó que la experiencia y la disciplina interna han sido factores clave para consolidar la presencia del partido en la entidad, lo que genera confianza entre sus simpatizantes y respeto entre sus adversarios.

Señaló que el PRI mantiene una fuerte raigambre en todo el estado, particularmente en la región Laguna, considerada uno de sus bastiones, donde ha sostenido administraciones priistas desde su fundación.

Esta trayectoria, indicó, ha permitido fortalecer redes de apoyo social y político, así como implementar programas que han contribuido al desarrollo local, consolidando la lealtad de una parte importante del electorado.

Robles Loustaunau consideró que no hay prisa para revelar los nombres de quienes serán postulados rumbo a la próxima elección de diputados locales.

“Vamos despacio, pero sin pausas, proponiendo los mejores perfiles, tanto mujeres como hombres, para competir con fuerza en territorio”, expresó.

Subrayó que el partido realiza un análisis profundo para seleccionar a perfiles con arraigo ciudadano y capacidad de gestión, asegurando que la decisión final reflejará la pluralidad y fortaleza del PRI en el estado.

Agregó que quienes resulten postulados deberán trabajar intensamente en territorio y mantener un contacto permanente con la comunidad.

Finalmente, enfatizó que la cercanía con la gente y la atención directa a las problemáticas locales serán criterios fundamentales para evaluar a los aspirantes, con el objetivo de mantener el respaldo ciudadano y lograr triunfos en los próximos comicios.

