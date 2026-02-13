Enjambres aumentan en Sabinas: van más de 50 reportes, pero sin ataques registrados

SABINAS, COAH.- La presencia de enjambres de abejas en distintos puntos del municipio de Sabinas ha generado inquietud entre la población; sin embargo, autoridades de Protección Civil de Sabinas aclararon que se trata, en su mayoría, de abejas en tránsito que no representan un peligro si no se les molesta.

El director de la corporación, Sebastián Jaime Arellano, informó que desde enero se han atendido más de 50 reportes relacionados con enjambres, los cuales suelen aparecer de manera temporal en árboles, bardas o estructuras urbanas durante su proceso natural de migración.

Explicó que estos grupos de abejas normalmente se detienen a descansar por uno o dos días antes de continuar su desplazamiento en busca de un nuevo sitio para establecerse. “No son agresivas si se les deja en paz; el mayor riesgo surge cuando alguien intenta ahuyentarlas o destruir el enjambre”, subrayó.

Y A TODO ESTO, ¿SON PELIGROSAS?

Las abejas, por naturaleza, no atacan sin provocación. Cuando forman enjambres están en una etapa de traslado, sin panal que defender, por lo que su comportamiento suele ser dócil.