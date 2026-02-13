Enjambres aumentan en Sabinas: van más de 50 reportes, pero sin ataques registrados

Coahuila
/ 13 febrero 2026
    Enjambres aumentan en Sabinas: van más de 50 reportes, pero sin ataques registrados
    Enjambre temporal descansando en un árbol urbano, comportamiento común durante la migración.

Como son migratorios, las autoridades piden no molestarlas y permitir que continúen su recorrido natural

SABINAS, COAH.- La presencia de enjambres de abejas en distintos puntos del municipio de Sabinas ha generado inquietud entre la población; sin embargo, autoridades de Protección Civil de Sabinas aclararon que se trata, en su mayoría, de abejas en tránsito que no representan un peligro si no se les molesta.

El director de la corporación, Sebastián Jaime Arellano, informó que desde enero se han atendido más de 50 reportes relacionados con enjambres, los cuales suelen aparecer de manera temporal en árboles, bardas o estructuras urbanas durante su proceso natural de migración.

Explicó que estos grupos de abejas normalmente se detienen a descansar por uno o dos días antes de continuar su desplazamiento en busca de un nuevo sitio para establecerse. “No son agresivas si se les deja en paz; el mayor riesgo surge cuando alguien intenta ahuyentarlas o destruir el enjambre”, subrayó.

Y A TODO ESTO, ¿SON PELIGROSAS?

Las abejas, por naturaleza, no atacan sin provocación. Cuando forman enjambres están en una etapa de traslado, sin panal que defender, por lo que su comportamiento suele ser dócil.

$!Protección Civil cuenta con personal capacitado para intervenir cuando es necesario.
Protección Civil cuenta con personal capacitado para intervenir cuando es necesario.

El peligro aparece únicamente si se sienten amenazadas por ruidos, movimientos bruscos, humo o intentos de exterminio. Expertos recomiendan mantener distancia, no lanzar objetos ni aplicar insecticidas, ya que esto puede detonar una reacción defensiva colectiva.

Para atender estos casos, Protección Civil mantiene coordinación con apicultores de la región, entre ellos Gadiel Sosa, originario de Nueva Rosita, quien colabora en el retiro y reubicación segura de enjambres cuando las condiciones lo requieren.

Arellano indicó que el personal municipal ha fortalecido su capacitación y, en situaciones específicas, ha logrado realizar retiros controlados, especialmente cuando los enjambres se alojan en huecos de árboles, paredes o espacios cerrados que sí podrían representar un riesgo para transeúntes.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a no alarmarse y a reportar cualquier avistamiento al área de Protección Civil, la cual permanece disponible para evaluar cada caso y actuar de manera segura, tanto para la población como para la preservación de estos insectos polinizadores.

