Entre falta de oportunidades, Coahuila registra tercera mayor cifra de menores detenidos

Coahuila se ubicó entre las tres entidades con el mayor número de detenciones de adolescentes realizadas por las policías municipales en México, al registrar 7 mil 79 casos al cierre de 2024, esto de acuerdo con la Estadística sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley 2026. De acuerdo con esta publicación realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por encima de Coahuila únicamente se ubicaron Guanajuato, con 9 mil 996 adolescentes puestos a disposición de una autoridad por agentes municipales, y Aguascalientes, con 8 mil 110. En contraste, las entidades con el menor número de casos fueron Tlaxcala, con 15; Baja California Sur, con 20, y Campeche, con 21.

Del total de detenciones registradas en Coahuila, la mayoría correspondió a faltas cívicas o administrativas, con 5 mil 518 casos atendidos por las policías municipales. Además, se contabilizaron 896 detenciones relacionadas con la presunta comisión de delitos, de las cuales 99 fueron registradas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y 797 por corporaciones municipales. FACTORES ASOCIADOS A LA DELINCUENCIA JUVENIL El estudio Factores Asociados a la Delincuencia en Adolescentes, publicado en 2020 en la revista Academicus por investigadores de la Universidad de la Costa y de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, señala que, a nivel nacional, los hombres presentan una mayor incidencia en este tipo de conductas.

Durante 2024, 35,193 personas adolescentes fueron imputadas por la presunta comisión de un delito. En el mismo periodo, de cada 10 personas adolescentes imputadas por la presunta comisión de un delito, 8 fueron hombres.



Las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto... pic.twitter.com/8VW3f5aXeF — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 29, 2026

La investigación identifica entre los factores más frecuentes la falta de recursos económicos, la búsqueda de aceptación dentro de grupos de amigos y diversas conductas de riesgo asociadas con un bajo desempeño escolar. Asimismo, los autores citan estudios que vinculan la reprobación de materias y el abandono escolar con una mayor probabilidad de consumo de alcohol y drogas, conductas antisociales, robos y otros delitos. Estadísticas de la Secretaría de Educación de Coahuila muestran que la mayor brecha educativa se concentra precisamente entre los adolescentes de 15 a 17 años. Para el ciclo escolar 2025-2026, alrededor de 42 mil 869 jóvenes de ese grupo de edad permanecen fuera del sistema educativo, luego de que la cobertura descendiera a 75.1 por ciento.

Los datos también reflejan una disminución en la capacidad del sistema público de educación media superior. Mientras que en el ciclo escolar 2024-2025 operaban 387 preparatorias públicas, para el ciclo 2025-2026 la cifra se redujo a 370 planteles, lo que también disminuyó la matrícula atendida por este subsistema. Si bien estos factores no determinan por sí solos que un adolescente incurra en conductas delictivas, especialistas coinciden en que la permanencia escolar, el acompañamiento familiar y el acceso a oportunidades educativas, deportivas y recreativas constituyen factores de protección que reducen los riesgos durante esta etapa de desarrollo.

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Armando Ríos Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero. Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza. Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.