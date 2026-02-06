Entre la esperanza y la angustia, madre busca a su hijo desaparecido en Castaños en mayo de 2025

CASTAÑOS, COAH.- Entre la incertidumbre y la esperanza, Margarita Hernández Tovar continúa la búsqueda de su hijo Juan Carlos Fuentes Hernández, de 45 años, reportado como desaparecido en el municipio de Castaños desde el pasado 17 de mayo de 2025.

Conocido entre familiares y amigos como “Charly”, Juan Carlos solía visitar diariamente a su madre, rutina que convirtió su ausencia en una señal de alarma inmediata. Al no tener noticias suyas durante ese fin de semana, Margarita decidió acudir a su domicilio, donde encontró la vivienda cerrada, pero con las luces encendidas, una escena que incrementó la preocupación ante la posibilidad de que algo inusual hubiera ocurrido.

Ante el temor de que estuviera en riesgo, familiares forzaron la entrada del inmueble; sin embargo, no encontraron rastro alguno de Juan Carlos. La falta de indicios claros dio paso a recorridos nocturnos por distintas colonias de Castaños y Monclova, además de visitas a separos y centros de detención, sin que se obtuviera información sobre su paradero.

Días después, la familia acudió a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, donde se formalizó el reporte ante la Unidad de Personas Desaparecidas. A partir de entonces, se activaron los protocolos correspondientes y se iniciaron diligencias en distintos sectores del municipio.

De acuerdo con su madre, Juan Carlos es trabajador de la construcción y especializado en el manejo de equipo para concreto. Recientemente había regresado de laborar fuera del estado con la intención de concluir mejoras en su vivienda. Un elemento relevante en la investigación es que no contaba con teléfono celular al momento de su desaparición, lo que ha dificultado el rastreo.

Aunque la ficha de búsqueda ha sido difundida ampliamente en redes sociales e incluso compartida fuera del País, hasta ahora no se ha obtenido información que permita establecer la ubicación del desaparecido.

“Lo único que queremos es saber dónde está”, expresó Margarita Hernández con voz entrecortada, en un llamado que refleja la angustia de una familia que no pierde la esperanza.

Las autoridades estatales reiteraron que la carpeta de investigación permanece abierta y que cualquier dato puede resultar determinante para la localización. La familia exhorta a la ciudadanía a proporcionar información de manera anónima ante las instancias correspondientes.