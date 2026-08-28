Entre lágrimas y honores, despiden a Mauro Flores, policía fallecido durante enfrentamiento en Candela, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Entre lágrimas y honores, despiden a Mauro Flores, policía fallecido durante enfrentamiento en Candela, Coahuila
    Familiares, compañeros y autoridades de Candela dieron el último adiós al oficial Mauro Flores. LIDIET MEXICANO

El policía perdió la vida mientras cumplía con labores de seguridad y protección a la población

CANDELA, COAH.- Con el dolor aún presente por los hechos violentos que sacudieron al municipio, familiares, compañeros y autoridades de Candela dieron el último adiós al oficial Mauro Flores, quien perdió la vida mientras cumplía con su deber de proteger a la población.

El alcalde Fernando Juárez encabezó el homenaje póstumo, acompañado por elementos de distintas corporaciones de seguridad que diariamente trabajan en el municipio, particularmente en la vigilancia de las zonas limítrofes y brechas que conectan a Candela con otras entidades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/monclova-canaco-reconoce-valor-y-entrega-de-policias-tras-enfrentamiento-en-candela-GG23075333

La despedida se realizó luego del enfrentamiento armado registrado durante la madrugada del martes, cuando elementos de seguridad se enfrentaron con civiles armados. El hecho dejó como saldo dos civiles abatidos y un elemento de la Policía Estatal fallecido, en un episodio que puso nuevamente de manifiesto los riesgos que enfrentan los agentes durante las labores de seguridad.

En este contexto, el homenaje a Mauro Flores se convirtió también en un reconocimiento a los policías que diariamente salen a trabajar sin saber si regresarán a casa.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/muere-policia-estatal-tras-enfrentamiento-en-candela-gobernador-externa-sus-condolencias-OE23052084

Con honores, sus compañeros acompañaron la despedida de quien fuera no solo un servidor público, sino también un compañero y amigo. La ceremonia estuvo marcada por el respeto y el dolor de quienes compartieron con él parte de su vida y trayectoria dentro de la corporación.

El Gobierno Municipal destacó que Flores fue un elemento ejemplar, cuya labor estuvo enfocada en el servicio y la protección de los habitantes de Candela.

$!El homenaje contó con la presencia de integrantes de distintas corporaciones de seguridad.
El homenaje contó con la presencia de integrantes de distintas corporaciones de seguridad. LIDIET MEXICANO

“Gracias por tu servicio, gracias por tu entrega. Tu recuerdo y tu ejemplo se quedan con nosotros”, fue parte del mensaje dedicado al oficial durante la ceremonia.

El alcalde Fernando Juárez, junto con la Administración Municipal 2025-2027, reconoció la labor de las corporaciones que participaron en los hechos y que continúan trabajando para mantener la seguridad en el municipio.

La muerte de Mauro Flores deja un vacío entre sus compañeros y seres queridos, así como el reconocimiento de una comunidad a un hombre que perdió la vida mientras realizaba la labor que eligió: servir y proteger.

Mientras las corporaciones mantienen la vigilancia en las zonas limítrofes de Coahuila, en Candela permanece el recuerdo de un elemento despedido con los honores correspondientes y el reconocimiento de quienes lo conocieron.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad

Localizaciones


Candela
Coahuila

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Morena: Cupo limitado para narcocandidatos

Morena: Cupo limitado para narcocandidatos
El japonés detenido por propaganda comunista en Saltillo en 1931

El japonés detenido por propaganda comunista en Saltillo en 1931
true

Certeza jurídica: si no existe, estamos en serios problemas
Elementos de la Policía Municipal acudieron a la UVM Campus Saltillo después del reporte por una presunta amenaza difundida entre estudiantes.

Amenaza de tiroteo alarma a comunidad de UVM Saltillo; revisan campus y descartan presencia de armas
Cecilia Guadiana confirmó que cuenta con doble nacionalidad al pronunciarse sobre la iniciativa que modificaría los requisitos para aspirar a una gubernatura.

‘Mi responsabilidad está en el Senado’: Cecilia Guadiana ante iniciativa que podría impedirle contender por la gubernatura de Coahuila
Santos Laguna recibirá a Tigres en el Estadio Corona con la urgencia de cortar su racha de cinco derrotas en el Apertura 2026.

Santos vs Tigres: ¿romperán los Guerreros su pesadilla en casa?
Un lanzador móvil de misiles Patriot se exhibe en el exterior de la base militar de Fort Sill, cerca de Lawton, Oklahoma, el 21 de marzo de 2023.

Advierten que Estados Unidos padece de una ‘aguda escasez’ de misiles Patriot en Europa
Dean Roy, de 15 años, repone el expositor de refrescos en la pizzería de sus padres en Stowe, Vermont. Dean figurará en la boleta electoral de noviembre como candidato a gobernador por un tercer partido.

Conoce al adolescente que se postuló para gobernador de Vermont y está listo para causar ‘impacto’