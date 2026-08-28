Entre lágrimas y honores, despiden a Mauro Flores, policía fallecido durante enfrentamiento en Candela, Coahuila

CANDELA, COAH.- Con el dolor aún presente por los hechos violentos que sacudieron al municipio, familiares, compañeros y autoridades de Candela dieron el último adiós al oficial Mauro Flores, quien perdió la vida mientras cumplía con su deber de proteger a la población. El alcalde Fernando Juárez encabezó el homenaje póstumo, acompañado por elementos de distintas corporaciones de seguridad que diariamente trabajan en el municipio, particularmente en la vigilancia de las zonas limítrofes y brechas que conectan a Candela con otras entidades.

La despedida se realizó luego del enfrentamiento armado registrado durante la madrugada del martes, cuando elementos de seguridad se enfrentaron con civiles armados. El hecho dejó como saldo dos civiles abatidos y un elemento de la Policía Estatal fallecido, en un episodio que puso nuevamente de manifiesto los riesgos que enfrentan los agentes durante las labores de seguridad. En este contexto, el homenaje a Mauro Flores se convirtió también en un reconocimiento a los policías que diariamente salen a trabajar sin saber si regresarán a casa.

Con honores, sus compañeros acompañaron la despedida de quien fuera no solo un servidor público, sino también un compañero y amigo. La ceremonia estuvo marcada por el respeto y el dolor de quienes compartieron con él parte de su vida y trayectoria dentro de la corporación. El Gobierno Municipal destacó que Flores fue un elemento ejemplar, cuya labor estuvo enfocada en el servicio y la protección de los habitantes de Candela.

“Gracias por tu servicio, gracias por tu entrega. Tu recuerdo y tu ejemplo se quedan con nosotros”, fue parte del mensaje dedicado al oficial durante la ceremonia. El alcalde Fernando Juárez, junto con la Administración Municipal 2025-2027, reconoció la labor de las corporaciones que participaron en los hechos y que continúan trabajando para mantener la seguridad en el municipio. La muerte de Mauro Flores deja un vacío entre sus compañeros y seres queridos, así como el reconocimiento de una comunidad a un hombre que perdió la vida mientras realizaba la labor que eligió: servir y proteger. Mientras las corporaciones mantienen la vigilancia en las zonas limítrofes de Coahuila, en Candela permanece el recuerdo de un elemento despedido con los honores correspondientes y el reconocimiento de quienes lo conocieron.

Temas

Policía Seguridad

Localizaciones

Candela Coahuila

