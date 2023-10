Entre magia, alegría y aplausos, evangelizan a los niños a través del ilusionismo durante misa en Saltillo

En septiembre pasado tuvo oportunidad de presentar un truco de ilusionismo al Papa Francisco, una experiencia inesperada. Unos amigos sacerdotes le redactaron una carta para que fuera recibido, le dieron acceso en el besamanos. Ahí aprovechó para platicarle la labor que realiza y le hizo un truco en el cual quema un papelito y se transforma en una pelotita.

“Le expliqué que busco a los corazones tristes, apagados, para recordarles que en el amor de Dios su vida puede ser diferente y es cuando se transforma el papelito, el Santo Padre sonríe. Me bromea y me dice ‘me preocupan los evangelizados porque con una mano les has de decir una cosa y con otra les has de quitar las cosas’, y sonríe. Me dice ‘muy bien, sigue evangelizando’”.

Su nombre Kyrio, deriva de Kyrios, que significa “señor”. El ilusionismo, explicó, es un arte escénico que se vale de distintos medios para crear una ilusión solamente y la gente entiende que se trata de trucos.

“Con los niños es recordarles de lo que son capaces, es como empoderar al niño, considero que a la mayoría que están en la iglesia a veces les da la pena decir ‘voy a la iglesia, soy católico’ y a veces reciben bullying, como me pasó de niño. Lo que busco es que den cuenta de que son capaces de soñar y hacer lo que quieran siempre que confíen en Dios. Es dejarles un recuerdo de que son muy valiosos, especiales”, concluye.