Entre pacientes y canciones: Karina se convierte en la voz del IMSS en La Laguna

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    Entre pacientes y canciones: Karina se convierte en la voz del IMSS en La Laguna
    Su afición por el canto la llevó a interpretar el Himno del IMSS en ceremonias oficiales de La Laguna. CORTESÍA
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

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Ingresó al Instituto durante la pandemia y seis años después realiza su pasantía de Enfermería; su otra pasión, el canto, la llevó a interpretar el himno en ceremonias oficiales

TORREÓN, COAH.- Lo que comenzó como una oportunidad de trabajo en medio de la pandemia terminó por cambiar el rumbo profesional de Karina García Hernández. Ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como auxiliar de higiene y limpieza y, seis años después, realiza su pasantía para convertirse en enfermera.

Pero en los pasillos del IMSS en La Laguna también es conocida por otra faceta: su voz. Karina ha sido elegida para interpretar el Himno del Instituto durante ceremonias oficiales de la región, de acuerdo con información difundida por el organismo.

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La música forma parte de su vida desde hace más de 20 años. Desde niña participó en concursos escolares y coros de iglesia, y actualmente integra junto con su esposo una agrupación que ameniza eventos sociales.

Su llegada al Seguro Social ocurrió en 2020, cuando las restricciones por la pandemia de COVID-19 la obligaron a dejar su negocio y buscar otra fuente de ingresos.

“Llegó un momento en que nos las vimos muy difíciles porque no teníamos nada”, recordó.

Tiempo atrás había entregado documentación para ingresar al IMSS y, en plena emergencia sanitaria, recibió una llamada: necesitaban personal para el área de limpieza e higiene.

$!Karina García Hernández ingresó al IMSS como auxiliar de higiene y limpieza durante la pandemia.
Karina García Hernández ingresó al IMSS como auxiliar de higiene y limpieza durante la pandemia. CORTESÍA

“Cuando me preguntan ‘¿quieres entrar?’, les respondí sin titubear: ‘¡claro!’. Fue todo muy rápido, una semana después yo ya tenía matrícula”, relató.

Karina quedó adscrita como auxiliar de higiene y limpieza a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 de Torreón. Un año después, en 2021, participó en un concurso de canto organizado por la Sección XII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

A partir de entonces comenzó a ser invitada para interpretar el Himno del IMSS en actos oficiales de La Laguna. Incluso lo cantó durante la ceremonia de Cesión de Derechos, en presencia de sus creadores, Jaime Muñoz Vargas y Ricardo Serna García.

$!Seis años después de su ingreso, Karina realiza su pasantía de Enfermería en el HGZ No. 16 de Torreón.
Seis años después de su ingreso, Karina realiza su pasantía de Enfermería en el HGZ No. 16 de Torreón. CORTESÍA

“A veces me dicen: ‘¿cuánto te debemos?’ y les respondo ‘no, yo no lo cobro’. El himno me ha dado, me siento satisfecha, agradecida”, compartió.

Pero su crecimiento dentro del Instituto no quedó ahí. Después de ingresar como trabajadora de limpieza, decidió estudiar para convertirse en enfermera.

Actualmente realiza su pasantía de Enfermería en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 16 de Torreón y se encuentra a la espera de la oportunidad de ocupar una plaza en esa categoría.

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Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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