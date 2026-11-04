Entrega Acuña 12 canchas deportivas en lo que va de 2026

ACUÑA, COAH.- Con una inversión de un millón 245 mil pesos, el Gobierno Municipal entregó una cancha de fútbol cinco con pasto sintético en el Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC), con lo que suma 12 espacios deportivos construidos durante 2026. La obra se realizó mediante el programa “Manos a la Obra” y fue entregada por el alcalde Emilio De Hoyos Montemayor, acompañado por el director general del COBAC, Leonardo Jiménez Camacho, y el director del plantel, Miguel Ángel Rodríguez Delgado.

El nuevo espacio cuenta con una superficie de mil 60 metros cuadrados y beneficiará directamente a 557 estudiantes de la institución. De acuerdo con las autoridades educativas, se trata de la primera cancha de fútbol cinco con estas características en un plantel del COBAC en Coahuila. Durante el evento, el alcalde señaló que los jóvenes representan uno de los principales activos de Acuña, por lo que su administración continuará impulsando acciones en materia de educación, cultura y deporte. Agregó que contar con instalaciones deportivas permite fomentar valores como la disciplina y el trabajo en equipo, además de ofrecer alternativas para el desarrollo de las nuevas generaciones. Por su parte, Tania Pérez Rivera, directora de Desarrollo Social, explicó que la construcción responde al compromiso municipal de generar espacios que contribuyan a la salud y formación de los estudiantes. El director del plantel, Miguel Ángel Rodríguez Delgado, agradeció la realización de la obra y reconoció el apoyo del Ayuntamiento, que también ha intervenido en la institución mediante la instalación de minisplits, trabajos de mantenimiento y la construcción de una techumbre.

En representación del alumnado, Arisleidy Blanco Amador destacó que la cancha permitirá promover la actividad física, la sana convivencia y el trabajo en equipo entre sus compañeros. A su vez, Leonardo Jiménez Camacho reconoció el respaldo del Gobierno Municipal y señaló que invertir en educación representa una apuesta por el futuro. También llamó a los estudiantes a cuidar las nuevas instalaciones.

Durante su intervención, De Hoyos Montemayor informó que, en lo que va de su administración, se han destinado más de 90 millones de pesos al sector educativo, entregado más de 15 mil becas y distribuido más de 30 mil paquetes de útiles escolares, además de realizar más de 75 obras en planteles educativos. La entrega concluyó con el corte de listón encabezado por el alcalde, quien adelantó que el municipio continuará trabajando para incorporar más espacios deportivos antes de finalizar 2026.