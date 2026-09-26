Entrega Alcaldesa obra de pavimentación en calle de Frontera

La obra, realizada por el Gobierno Municipal de Frontera que encabeza la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, abarcó 2 mil 900 metros cuadrados, con una inversión de 1.5 millones de pesos, beneficiando a cientos de familias que diariamente utilizan esta vialidad.

FRONTERA, COAH.- Una de las vialidades de mayor uso para las familias de la colonia Huizachal fue rehabilitada luego de las condiciones en que se encontraba, con trabajos de reparación y recarpeteo en la calle Josefina Flores.

Los trabajos se realizaron entre las calles Nopalera y Despachadores e incluyeron fresado, perfilado, aplicación de emulsiones, colocación de nueva carpeta y renivelación.

La rehabilitación surgió a partir de una petición planteada directamente por vecinos del sector, quienes solicitaron mejorar las condiciones de la calle para facilitar sus traslados cotidianos.

Sara Irma Pérez Cantú señaló que la atención a las colonias parte de escuchar las necesidades de las familias y dar seguimiento hasta concretar soluciones.

“Cuando una familia nos plantea una necesidad, nuestra responsabilidad es escuchar, dar seguimiento y buscar la manera de atenderla. Así queremos seguir trabajando en Frontera: cerca de la gente y con resultados”, señaló.

Con esta intervención, la calle Josefina Flores quedó en mejores condiciones de circulación para quienes diariamente transitan por este sector del municipio.