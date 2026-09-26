Entrega Alcaldesa obra de pavimentación en calle de Frontera

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Coahuila
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    Entrega Alcaldesa obra de pavimentación en calle de Frontera
    Nuevo concreto asfáltico fue colocado sobre la calle Josefina Flores, en la colonia Huizachal, en Frontera. CORTESÍA

El proyecto tuvo una inversión de 1.5 millones de pesos

FRONTERA, COAH.- Una de las vialidades de mayor uso para las familias de la colonia Huizachal fue rehabilitada luego de las condiciones en que se encontraba, con trabajos de reparación y recarpeteo en la calle Josefina Flores.

La obra, realizada por el Gobierno Municipal de Frontera que encabeza la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, abarcó 2 mil 900 metros cuadrados, con una inversión de 1.5 millones de pesos, beneficiando a cientos de familias que diariamente utilizan esta vialidad.

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Los trabajos se realizaron entre las calles Nopalera y Despachadores e incluyeron fresado, perfilado, aplicación de emulsiones, colocación de nueva carpeta y renivelación.

La rehabilitación surgió a partir de una petición planteada directamente por vecinos del sector, quienes solicitaron mejorar las condiciones de la calle para facilitar sus traslados cotidianos.

Sara Irma Pérez Cantú señaló que la atención a las colonias parte de escuchar las necesidades de las familias y dar seguimiento hasta concretar soluciones.

“Cuando una familia nos plantea una necesidad, nuestra responsabilidad es escuchar, dar seguimiento y buscar la manera de atenderla. Así queremos seguir trabajando en Frontera: cerca de la gente y con resultados”, señaló.

Con esta intervención, la calle Josefina Flores quedó en mejores condiciones de circulación para quienes diariamente transitan por este sector del municipio.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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