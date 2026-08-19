Gestiona Sara Irma Pérez Cantú cursos para impulsar el emprendimiento en Frontera

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    Gestiona Sara Irma Pérez Cantú cursos para impulsar el emprendimiento en Frontera
    La alcaldesa Sara Irma Pérez (centro) puso en marcha los cursos de Barbería y Gastronomía. CORTESÍA

Capacitan a ciudadanos en Gastronomía y Barbería, oficios que les permitirán incrementar los ingresos familiares

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de brindar herramientas que permitan a las familias mejorar sus ingresos y abrir sus propios negocios, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú gestionó nuevos cursos gratuitos de capacitación laboral en coordinación con el Gobierno del Estado y el Icatec (Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila).

A través de la Dirección de Desarrollo Social, se pusieron en marcha los talleres de Gastronomía y Barbería, dirigidos a fronterenses interesados en aprender un oficio y contar con mayores oportunidades de autoempleo.

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El curso de Gastronomía arrancó en la colonia Héroe de Nacozari, “La Maquinita”, donde 15 participantes reciben capacitación de la chef Cynthia Pamela Blanco. De manera simultánea, otros 15 alumnos iniciaron el taller de Barbería en las instalaciones del Icatec Frontera, bajo la instrucción de Irasema Escalante.

El director de Desarrollo Social, Luis Martínez, explicó que ambos cursos contemplan 10 sesiones de 3 horas cada una, para completar 30 horas de capacitación durante aproximadamente un mes y medio, con 2 sesiones por semana.

Las capacitaciones son completamente gratuitas gracias al convenio de colaboración 50-50 entre el Gobierno del Estado y el Municipio de Frontera.

Sara Irma Pérez Cantú destacó la importancia de acercar este tipo de oportunidades a las colonias, pues además de aprender un nuevo oficio, los participantes pueden utilizar estos conocimientos para emprender y generar ingresos para sus familias.

La Alcaldesa señaló que su administración continuará trabajando de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para acercar programas que fortalezcan las capacidades de los fronterenses y les permitan acceder a nuevas oportunidades de desarrollo económico.

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