Sobrevive niña de 11 años a accidente y permanece en condición crítica en Allende, Coahuila

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    Sobrevive niña de 11 años a accidente y permanece en condición crítica en Allende, Coahuila
    Paramédicos de Zaragoza auxiliaron a la niña y la trasladaron al Hospital General de Allende. ESPECIAL

El accidente ocurrió cerca del puente del río San Rodrigo, en el municipio de Zaragoza

ZARAGOZA, COAH.- Una niña de 11 años permanece hospitalizada en condición crítica luego de sobrevivir a un accidente registrado sobre la Carretera Federal 29, entre los municipios de Acuña y Zaragoza, donde el conductor de un automóvil perdió la vida.

El percance ocurrió a la altura del puente del río San Rodrigo, cerca de la intersección con el camino hacia la congregación El Remolino, en el municipio de Zaragoza. De acuerdo con los primeros reportes, un Chevrolet Malibu salió de la carretera y se impactó contra un árbol, tras lo cual la unidad se incendió.

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El conductor quedó al interior del vehículo y falleció en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer sus datos generales.

La menor logró salir del automóvil antes de que comenzara el incendio y fue auxiliada por paramédicos de Zaragoza. Posteriormente fue trasladada al Hospital General de Allende, donde inicialmente ingresó consciente, aunque con lesiones de consideración y una posible fractura de cráneo.

De acuerdo con reportes médicos, su estado de salud se complicó posteriormente y perdió el conocimiento, por lo que permanece bajo atención especializada y en condición crítica.

Ante la falta de información sobre sus familiares, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) de Zaragoza solicitó apoyo para localizar a la familia Trejo Montiel, originaria de Ciudad Acuña. La menor únicamente había podido proporcionar su nombre antes de que su estado de salud se agravara.

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De manera extraoficial, se indicó que el conductor podría ser un familiar cercano de la niña. Asimismo, trascendió que sus padres ya habrían establecido contacto con las autoridades y se dirigían hacia el municipio de Allende para conocer su estado de salud y realizar los trámites correspondientes.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer las circunstancias del accidente y determinar la identidad del conductor fallecido.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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