Entrega Dipetre informe financiero al Congreso de Coahuila y garantiza pago oportuno de pensiones

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    Entrega Dipetre informe financiero al Congreso de Coahuila y garantiza pago oportuno de pensiones
    Osvaldo Aguilar, titular de la Dipetre, entregó al Congreso del Estado el avance de gestión financiera correspondiente al trimestre. MANUEL RODRÍGUEZ

El organismo ha colocado 233 millones de pesos en préstamos durante la presente administración para fortalecer el fondo prestacional

El titular de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre), Osvaldo Aguilar, acudió al Congreso del Estado para entregar el avance de gestión financiera, en cumplimiento de la obligación trimestral que rinde la institución para dar cuenta del estado contable, administrativo y del manejo de los recursos públicos.

Durante su intervención, Aguilar resaltó la transparencia y los resultados obtenidos tras las revisiones normativas. “Consideramos que hemos tenido un buen resultado con respecto a las revisiones, las supervisiones, el tema de las auditorías y, sobre todo, el tema del manejo de los fondos”, afirmó el funcionario estatal.

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Asimismo, destacó el dinamismo que ha mantenido el esquema de préstamos para capitalizar el organismo pensionario. “Estamos ahorita trabajando para efecto de lograr obtener buenos rendimientos con los préstamos, en donde hemos colocado prácticamente 233 millones en lo que va de la administración para préstamos de compañeros activos y jubilados”, detalló.

El titular explicó la responsabilidad que mantiene la entidad en el resguardo y manejo de los fondos educativos. “Es importante comentar que administramos la cuenta institucional de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y de la Sección 38”, precisó Aguilar.

En cuanto al cumplimiento en los pagos de pensiones, sostuvo que la coordinación con el Ejecutivo estatal ha sido fundamental. “Gracias a esa coordinación y al compromiso que tiene nuestro gobernador, el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, podemos cumplir en tiempo y forma; no hemos tenido ningún retraso referente a los pagos”, señaló.

Respecto al crecimiento del padrón de beneficiarios, el funcionario dio a conocer el reciente ingreso de nuevos jubilados. “El día de hoy tuvimos sesión de junta de gobierno y se incorporaron 48 personas más que hacen valer un derecho derivado del trabajo y de los años de servicio”, destacó.

Aguilar remarcó que las actividades administrativas y la dispersión del recurso no se suspenden por periodos vacacionales. “Tenemos la obligación de estar sesionando cada mes para cumplir con el pago del 23 de cada mes; son aproximadamente 8 mil 500 compañeros de la Sección 38, 2 mil 400 de la UAdeC y menos de 900 de la Narro”, indicó.

Finalmente, el titular de la Dipetre adelantó que participarán en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en la Ciudad de México para evaluar posibles reformas de ley y adoptar las mejores prácticas internacionales en la administración de fondos de pensiones.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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