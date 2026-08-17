Entrega Manolo Jiménez el Centro Integral de Seguridad en la Región Centro-Desierto de Coahuila; invierten 24 mdp

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión de 24 millones de pesos, el gobernador Manolo Jiménez Salinas entregó la rehabilitación del Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana de la Región Centro-Desierto, infraestructura que concentrará acciones de prevención, inteligencia, monitoreo y coordinación entre las corporaciones de seguridad de los municipios de la región.

Del monto total, 18 millones de pesos corresponden a inversión estatal y seis millones fueron aportados por el Municipio de Monclova, informó durante el evento el secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez.

El centro cuenta con una superficie de 3 mil 758 metros cuadrados de terreno y 669 metros cuadrados de construcción, con espacios destinados a recepción, despacho, archivo, call center de atención ciudadana, C2 de monitoreo, sala de capacitación, áreas de inteligencia y prevención, además de cocina, comedor y sanitarios.

Uno de los principales componentes del proyecto es la interconexión de los C2 municipales con el C4 de inteligencia estatal, lo que permitirá compartir información y fortalecer las capacidades de vigilancia, análisis, prevención y respuesta de las autoridades municipales, estatales y federales.

El proyecto tendrá impacto en Monclova, Escobedo, Lamadrid, Cuatro Ciénegas, Nadadores, Castaños y San Buenaventura, así como en los demás municipios que integran la Región Centro-Desierto.

Durante su intervención, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, destacó que el centro permitirá concentrar en un solo punto diferentes áreas relacionadas con la seguridad, como inteligencia, prevención, proximidad, Policía Civil, Unidad de Investigación, capacitación y control y comando.

“Este centro integral de seguridad genera una interacción entre diferentes puntos que en otras regiones andan tocando puertas para saber dónde nos ponemos, y es aquí donde nos concentramos todos para trabajar en la región”, señaló.

El edil resaltó que Monclova ha incrementado de manera importante su inversión en seguridad y destacó el crecimiento de la corporación municipal, que pasó de 227 elementos al inicio de la administración a más de 315 actualmente, con el objetivo de superar los 500 policías hacia 2027.

También señaló que el municipio ha destinado recursos para fortalecer el equipamiento, las unidades, los uniformes, la tecnología y los sistemas de videovigilancia. En este último rubro, indicó que el número de cámaras pasó de 40 a más de 600 durante este año.

Villarreal Pérez sostuvo que la coordinación con el Gobierno del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías municipales es fundamental para que el Modelo Coahuila de Seguridad continúe dando resultados.

“Se trata de invertir, de trabajar con hechos y con resultados por lo más valioso que tenemos, que son nuestras familias”, afirmó.

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que el fortalecimiento de las policías municipales es una pieza fundamental de la estrategia de seguridad de Coahuila, al tratarse de las corporaciones más cercanas a las colonias, barrios y ejidos.

Afirmó que su administración continuará destinando recursos a infraestructura, tecnología e inteligencia, además de fortalecer la coordinación con los municipios y las fuerzas federales.

El mandatario reconoció el trabajo de los alcaldes de la Región Centro-Desierto y señaló que mantenerlos alineados en materia de seguridad permite generar mejores resultados para toda la zona.

Con la entrega del Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana, las autoridades buscan consolidar una estrategia regional que permita fortalecer la coordinación operativa y tecnológica, así como mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades de seguridad de las familias de la Región Centro-Desierto.

En el evento estuvieron presentes, junto al gobernador, Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado; Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública de Coahuila; Francisco Acuña, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Guadalupe Oyervides y Alfredo Paredes López, diputados locales; Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno, además de mandos policiacos, entre ellos Héctor Flores y Luis Ángel Estrada Picena.