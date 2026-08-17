Entrega Manolo Jiménez el Centro Integral de Seguridad en la Región Centro-Desierto de Coahuila; invierten 24 mdp

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Entrega Manolo Jiménez el Centro Integral de Seguridad en la Región Centro-Desierto de Coahuila; invierten 24 mdp
    Entregan el Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana de la Región Centro-Desierto, con una inversión total de 24 millones de pesos. LIDIET MEXICANO

El centro concentrará labores de prevención, inteligencia, monitoreo, capacitación y coordinación entre las corporaciones de seguridad

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión de 24 millones de pesos, el gobernador Manolo Jiménez Salinas entregó la rehabilitación del Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana de la Región Centro-Desierto, infraestructura que concentrará acciones de prevención, inteligencia, monitoreo y coordinación entre las corporaciones de seguridad de los municipios de la región.

Del monto total, 18 millones de pesos corresponden a inversión estatal y seis millones fueron aportados por el Municipio de Monclova, informó durante el evento el secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez.

El centro cuenta con una superficie de 3 mil 758 metros cuadrados de terreno y 669 metros cuadrados de construcción, con espacios destinados a recepción, despacho, archivo, call center de atención ciudadana, C2 de monitoreo, sala de capacitación, áreas de inteligencia y prevención, además de cocina, comedor y sanitarios.

Uno de los principales componentes del proyecto es la interconexión de los C2 municipales con el C4 de inteligencia estatal, lo que permitirá compartir información y fortalecer las capacidades de vigilancia, análisis, prevención y respuesta de las autoridades municipales, estatales y federales.

El proyecto tendrá impacto en Monclova, Escobedo, Lamadrid, Cuatro Ciénegas, Nadadores, Castaños y San Buenaventura, así como en los demás municipios que integran la Región Centro-Desierto.

Durante su intervención, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, destacó que el centro permitirá concentrar en un solo punto diferentes áreas relacionadas con la seguridad, como inteligencia, prevención, proximidad, Policía Civil, Unidad de Investigación, capacitación y control y comando.

“Este centro integral de seguridad genera una interacción entre diferentes puntos que en otras regiones andan tocando puertas para saber dónde nos ponemos, y es aquí donde nos concentramos todos para trabajar en la región”, señaló.

El edil resaltó que Monclova ha incrementado de manera importante su inversión en seguridad y destacó el crecimiento de la corporación municipal, que pasó de 227 elementos al inicio de la administración a más de 315 actualmente, con el objetivo de superar los 500 policías hacia 2027.

También señaló que el municipio ha destinado recursos para fortalecer el equipamiento, las unidades, los uniformes, la tecnología y los sistemas de videovigilancia. En este último rubro, indicó que el número de cámaras pasó de 40 a más de 600 durante este año.

Villarreal Pérez sostuvo que la coordinación con el Gobierno del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías municipales es fundamental para que el Modelo Coahuila de Seguridad continúe dando resultados.

“Se trata de invertir, de trabajar con hechos y con resultados por lo más valioso que tenemos, que son nuestras familias”, afirmó.

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que el fortalecimiento de las policías municipales es una pieza fundamental de la estrategia de seguridad de Coahuila, al tratarse de las corporaciones más cercanas a las colonias, barrios y ejidos.

Afirmó que su administración continuará destinando recursos a infraestructura, tecnología e inteligencia, además de fortalecer la coordinación con los municipios y las fuerzas federales.

El mandatario reconoció el trabajo de los alcaldes de la Región Centro-Desierto y señaló que mantenerlos alineados en materia de seguridad permite generar mejores resultados para toda la zona.

Con la entrega del Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana, las autoridades buscan consolidar una estrategia regional que permita fortalecer la coordinación operativa y tecnológica, así como mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades de seguridad de las familias de la Región Centro-Desierto.

En el evento estuvieron presentes, junto al gobernador, Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado; Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública de Coahuila; Francisco Acuña, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Guadalupe Oyervides y Alfredo Paredes López, diputados locales; Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno, además de mandos policiacos, entre ellos Héctor Flores y Luis Ángel Estrada Picena.

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión de 24 millones de pesos, el gobernador Manolo Jiménez Salinas entregó la rehabilitación del Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana de la Región Centro-Desierto, infraestructura que concentrará acciones de prevención, inteligencia, monitoreo y coordinación entre las corporaciones de seguridad de los municipios de la región.

Del monto total, 18 millones de pesos corresponden a inversión estatal y seis millones fueron aportados por el Municipio de Monclova, informó durante el evento el secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/suben-ventas-en-comercios-por-el-regreso-a-clases-en-monclova-DN22857884

El centro cuenta con una superficie de 3 mil 758 metros cuadrados de terreno y 669 metros cuadrados de construcción, con espacios destinados a recepción, despacho, archivo, call center de atención ciudadana, C2 de monitoreo, sala de capacitación, áreas de inteligencia y prevención, además de cocina, comedor y sanitarios.

Uno de los principales componentes del proyecto es la interconexión de los C2 municipales con el C4 de inteligencia estatal, lo que permitirá compartir información y fortalecer las capacidades de vigilancia, análisis, prevención y respuesta de las autoridades municipales, estatales y federales.

El proyecto tendrá impacto en Monclova, Escobedo, Lamadrid, Cuatro Ciénegas, Nadadores, Castaños y San Buenaventura, así como en los demás municipios que integran la Región Centro-Desierto.

$!El Alcalde de Monclova destacó que incrementó su corporación policiaca de 227 a más de 315 elementos y busca superar los 500 agentes para 2027.
El Alcalde de Monclova destacó que incrementó su corporación policiaca de 227 a más de 315 elementos y busca superar los 500 agentes para 2027. LIDIET MEXICANO

Durante su intervención, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, destacó que el centro permitirá concentrar en un solo punto diferentes áreas relacionadas con la seguridad, como inteligencia, prevención, proximidad, Policía Civil, Unidad de Investigación, capacitación y control y comando.

“Este centro integral de seguridad genera una interacción entre diferentes puntos que en otras regiones andan tocando puertas para saber dónde nos ponemos, y es aquí donde nos concentramos todos para trabajar en la región”, señaló.

El edil resaltó que Monclova ha incrementado de manera importante su inversión en seguridad y destacó el crecimiento de la corporación municipal, que pasó de 227 elementos al inicio de la administración a más de 315 actualmente, con el objetivo de superar los 500 policías hacia 2027.

También señaló que el municipio ha destinado recursos para fortalecer el equipamiento, las unidades, los uniformes, la tecnología y los sistemas de videovigilancia. En este último rubro, indicó que el número de cámaras pasó de 40 a más de 600 durante este año.

Villarreal Pérez sostuvo que la coordinación con el Gobierno del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías municipales es fundamental para que el Modelo Coahuila de Seguridad continúe dando resultados.

“Se trata de invertir, de trabajar con hechos y con resultados por lo más valioso que tenemos, que son nuestras familias”, afirmó.

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que el fortalecimiento de las policías municipales es una pieza fundamental de la estrategia de seguridad de Coahuila, al tratarse de las corporaciones más cercanas a las colonias, barrios y ejidos.

Afirmó que su administración continuará destinando recursos a infraestructura, tecnología e inteligencia, además de fortalecer la coordinación con los municipios y las fuerzas federales.

El mandatario reconoció el trabajo de los alcaldes de la Región Centro-Desierto y señaló que mantenerlos alineados en materia de seguridad permite generar mejores resultados para toda la zona.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/obras-y-turismo-mantienen-activa-a-monclova-coahuila-NP22871480

Con la entrega del Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana, las autoridades buscan consolidar una estrategia regional que permita fortalecer la coordinación operativa y tecnológica, así como mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades de seguridad de las familias de la Región Centro-Desierto.

En el evento estuvieron presentes, junto al gobernador, Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado; Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública de Coahuila; Francisco Acuña, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Guadalupe Oyervides y Alfredo Paredes López, diputados locales; Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno, además de mandos policiacos, entre ellos Héctor Flores y Luis Ángel Estrada Picena.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Andy y la sombra en el muro

Andy y la sombra en el muro
true

De aquel Andy presidenciable...
true

POLITICÓN: Tribunal Electoral de Coahuila confirma fracaso de Morena en elección de diputados
El bebé fue trasladado de urgencia a la Clínica Uno del IMSS, pero murió horas después debido a la gravedad de sus lesiones.

Saltillo: muere bebé de dos meses en el hospital; salió proyectado de los brazos de su madre tras accidente
Una madre de familia denunció en redes un presunto engaño relacionado con la renta de una vivienda y advirtió a otros usuarios sobre el caso.

Monclova: soldado es señalado por madre de familia por supuesto fraude en renta de casa
La portera saltillense aparece entre las tres guardametas elegidas por Doriva Bueno para el Mundial.

¡A Polonia! Saltillense Mariangela Medina cumple el sueño mundialista con México Sub-20
Jared Kushner (segundo por la izquierda), yerno del presidente de Estados Unidos, se reunió con líderes egipcios para hablar sobre las conversaciones de paz entre Israel y Hamás.

Los aliados árabes se unen a Trump para pedirle a Israel que abandone su oposición al plan de paz de Gaza
El movimiento naval estadounidense coincide con los nuevos ejercicios navales que China llevó a cabo como demostración de fuerza contra Filipinas y Japón, dos aliados clave de Estados Unidos.

El ejército estadounidense retira su último portaaviones del Pacífico para priorizar las operaciones en Irán