Suben ventas en comercios por el regreso a clases en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Suben ventas en comercios por el regreso a clases en Monclova
    Las ventas de útiles escolares se han incrementado hasta un 30 por ciento en comercios de Monclova. LIDIET MEXICANO

Entrega de becas del Gobierno Federal contribuye a que repunten las ventas en mercerías y papelerías

MONCLOVA, COAH.- El regreso a clases ya comenzó a reflejarse en los comercios de Monclova, principalmente en papelerías y establecimientos dedicados a la venta de útiles escolares, uniformes y calzado, donde las ventas registran un incremento de entre 20 y 30 por ciento.

Arturo Valdés Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Monclova, señaló que la entrega de apoyos y becas por parte del Gobierno Federal a estudiantes de nivel Primaria también ha contribuido a que los padres de familia comiencen a realizar las compras necesarias para el próximo ciclo escolar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-exigen-frenar-abusos-en-colegios-particulares-por-compra-forzada-de-utiles-y-uniformes-KN22857397

Explicó que, aunque las ventas ya muestran una recuperación, se espera que durante la próxima semana aumenten todavía más conforme se acerque la fecha del regreso a las aulas.

“Ya empezó y esperamos que esta semana que viene suban más las ventas”, señaló.

Valdés Pérez destacó que estos apoyos representan una ayuda para las familias, por lo que hizo un llamado a los padres de familia para destinar estos recursos a la compra de útiles escolares, uniformes, zapatos y demás artículos que requieren sus hijos para regresar a clases.

$!Arturo Valdés Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, confía en que se incrementen las ventas a medida que se acerque el regreso a clases.
Arturo Valdés Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, confía en que se incrementen las ventas a medida que se acerque el regreso a clases. LIDIET MEXICANO

Asimismo, exhortó a los ciudadanos a realizar sus compras en negocios establecidos de Monclova, con el objetivo de que el dinero permanezca en la ciudad y contribuya a fortalecer la economía local.

“Hay que ayudarnos. Sabemos la situación difícil que está pasando Monclova y una manera de ayudar es comprando aquí, en los negocios establecidos”, expresó.

El representante de Canaco confió en que el movimiento comercial continúe creciendo durante los próximos días, impulsado por las compras del regreso a clases y por el flujo de recursos que están llegando directamente a las familias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Regreso A Clases
ventas
Ferias

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Organizaciones


CANACO

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Falla paraliza rastros de sacrificio en Coahuila
Autoridades continuarán con las investigaciones para determinar las responsabilidades.

Detienen a dos menores por homicidio de estudiante del Conalep en Saltillo
Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y realizaron labores de abanderamiento en la carretera.

Vuelca tráiler y derriba barreras de contención en Los Chorros, Arteaga

Investigadores indagan en el patrimonio sefardí de las ventanas del centro de Saltillo

Investigadores indagan en el patrimonio sefardí de las ventanas del centro de Saltillo
Se inspiran en Rulfo para crear arte por el aniversario del Cerdo de Babel

Se inspiran en Rulfo para crear arte por el aniversario del Cerdo de Babel
Talento. Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso forman parte del elenco de ‘El Desaire’, película que nació en Saltillo y ha recorrido festivales internacionales.

‘El Desaire’ llevará el orgullo de Saltillo a los cines de México
El barrio despidió a Johan Jared en la colonia Rubén Jaramillo.

Despiden a Johan Jared en Saltillo; exigen justicia tras fatal agresión
El fallo de la licitación principal se dará a conocer el 19 de agosto, cuando se definirá la empresa encargada de la obra.

Se perfila Consorcio Constructor Saltillo a construir Gran Forum de Expo Coahuila; propone 677 mdp