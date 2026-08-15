Suben ventas en comercios por el regreso a clases en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El regreso a clases ya comenzó a reflejarse en los comercios de Monclova, principalmente en papelerías y establecimientos dedicados a la venta de útiles escolares, uniformes y calzado, donde las ventas registran un incremento de entre 20 y 30 por ciento. Arturo Valdés Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Monclova, señaló que la entrega de apoyos y becas por parte del Gobierno Federal a estudiantes de nivel Primaria también ha contribuido a que los padres de familia comiencen a realizar las compras necesarias para el próximo ciclo escolar.

Explicó que, aunque las ventas ya muestran una recuperación, se espera que durante la próxima semana aumenten todavía más conforme se acerque la fecha del regreso a las aulas. “Ya empezó y esperamos que esta semana que viene suban más las ventas”, señaló. Valdés Pérez destacó que estos apoyos representan una ayuda para las familias, por lo que hizo un llamado a los padres de familia para destinar estos recursos a la compra de útiles escolares, uniformes, zapatos y demás artículos que requieren sus hijos para regresar a clases.

Asimismo, exhortó a los ciudadanos a realizar sus compras en negocios establecidos de Monclova, con el objetivo de que el dinero permanezca en la ciudad y contribuya a fortalecer la economía local. “Hay que ayudarnos. Sabemos la situación difícil que está pasando Monclova y una manera de ayudar es comprando aquí, en los negocios establecidos”, expresó. El representante de Canaco confió en que el movimiento comercial continúe creciendo durante los próximos días, impulsado por las compras del regreso a clases y por el flujo de recursos que están llegando directamente a las familias.