Obras y turismo mantienen activa a Monclova, Coahuila

MONCLOVA, COAH.- Monclova tuvo una semana marcada por dos frentes: obras de infraestructura en distintos sectores y una alta llegada de visitantes que llevó a los hoteles de la ciudad a registrar una ocupación del 100 por ciento durante dos fines de semana consecutivos. El Ayuntamiento reportó una inversión superior a los 14 millones de pesos en trabajos de agua potable, drenaje y pavimentación. Las obras hidráulicas se concentran en las colonias Guerrero, Héroes del 47, San Francisco, Las Esperanzas, Fraccionamiento Francisco I. Madero y Zona Centro.

Los trabajos contemplan la rehabilitación de líneas de agua y redes de drenaje en calles como Durango, Álamo, Plan de Ayala, Eulalio Gutiérrez, Torreón, Hidalgo, Alfredo Paredes y Juan Sarabia. A este paquete se sumaron trabajos de pavimentación en la calle 46, de la colonia 21 de Marzo, y en Alamillos, en la colonia El Roble. Las intervenciones buscan resolver problemas puntuales de servicios e infraestructura vial en diferentes zonas de la ciudad.

En paralelo, la actividad turística dejó un movimiento considerable durante dos fines de semana. La ocupación hotelera llegó al 100%, de acuerdo con datos municipales, en fechas relacionadas con eventos que atrajeron visitantes a Monclova. Entre los acontecimientos que generaron mayor flujo destacó el Rally Coahuila 1000, que provocó demanda de habitaciones y movimiento en restaurantes, comercios y establecimientos vinculados con la atención a visitantes. El comportamiento del sector hotelero representa uno de los indicadores del impacto que pueden tener los eventos de convocatoria regional sobre la economía local, particularmente para negocios que dependen del consumo de visitantes.

Mientras las obras avanzan en diferentes colonias, el reto para Monclova será mantener esa actividad turística más allá de eventos específicos y convertir la llegada de visitantes en una fuente constante de movimiento para los sectores comercial y de servicios.