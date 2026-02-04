Entrega Román Cepeda cancha rehabilitada y brigada de servicios en colonia Nueva Rosita, de Torreón

Coahuila
/ 4 febrero 2026
    Entrega Román Cepeda cancha rehabilitada y brigada de servicios en colonia Nueva Rosita, de Torreón
    El alcalde Román Alberto Cepeda encabezó la inauguración de la cancha rehabilitada de la colonia Nueva Rosita. FOTO: SANDRA GÓMEZ

El Presidente Municipal destacó que la seguridad sigue siendo el pilar de su gestión

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura comunitaria y mantener un contacto directo con la ciudadanía, el alcalde Román Alberto Cepeda González encabezó este miércoles la entrega de la rehabilitación de la cancha de usos múltiples en la colonia Nueva Rosita, espacio que ahora ofrece mejores condiciones para la convivencia, el deporte y la integración social.

El evento sirvió también como marco para el despliegue de la brigada municipal “El Alcalde y su equipo en tu colonia hacemos más”, a través de la cual se brindaron servicios de salud y se distribuyeron aparatos de movilidad a vecinos de Nueva Rosita y de colonias aledañas, consolidando una atención integral y cercana a la población de Torreón.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzan estrategia de seguridad en Torreón; bajan robos a casa habitación

Durante su mensaje, el Presidente Municipal subrayó que su administración tiene como prioridad corresponder la confianza ciudadana con resultados concretos.“Estar con ustedes tiene que ver con un compromiso que asumí desde 2022 y ratifiqué en 2024. Lo más valioso es su confianza y poder corresponderles con resultados: obras de pavimentación, drenaje y rehabilitación de plazas en cada punto de la ciudad”, expresó.

$!El Alcalde destacó la seguridad que se disfruta en Torreón.
El Alcalde destacó la seguridad que se disfruta en Torreón. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Cepeda González destacó que la seguridad continúa siendo el eje central de su gestión, al recordar que Torreón se mantiene como la segunda ciudad más segura del país entre las urbes con más de 500 mil habitantes. Reiteró que la inversión constante en este rubro es fundamental para preservar la dinámica económica y educativa de la región en este 2026.

La coordinadora de sector, Dulce Pereda Ezquerra, señaló que la rehabilitación de la cancha beneficia no solo a la colonia Nueva Rosita, sino también a familias de sectores como Maclovio Herrera, Plan de Ayala, Cerro de la Cruz y Miguel Hidalgo, al contar ahora con un espacio digno y funcional.

$!La rehabilitación de la cancha beneficia a vecinos de varias colonias.
La rehabilitación de la cancha beneficia a vecinos de varias colonias. FOTO: CORTESÍA

Por su parte, la diputada federal Verónica Martínez García reconoció la cercanía y el trabajo territorial de la administración municipal, mientras que la vecina María del Pilar Flores agradeció el respaldo y la coordinación entre el alcalde Román Alberto Cepeda y el gobernador Manolo Jiménez, reflejados en obras y acciones concretas para la comunidad.

TE PUEDE INTERESAR: Liquida Monclova casi 15 mdp del Repuve y concreta más de 10 obras viales

Los trabajos realizados en el espacio deportivo incluyeron pintura general, instalación de porterías y ajuste de la malla ciclónica, así como labores de mantenimiento consistentes en poda, desmalezado, bacheo perimetral y desazolve. De manera complementaria, se instalaron módulos de vacunación contra Influenza, Covid y Neumococo.

Al evento asistieron también la regidora Karla Liliana Centeno, así como los directores Juan Adolfo Von Bertrab, de Obras Públicas, y Marlene Martínez, del DIF Torreón, quienes refrendaron el compromiso institucional de seguir impulsando obras y servicios en beneficio de la comunidad.

