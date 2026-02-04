Entrega Román Cepeda cancha rehabilitada y brigada de servicios en colonia Nueva Rosita, de Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura comunitaria y mantener un contacto directo con la ciudadanía, el alcalde Román Alberto Cepeda González encabezó este miércoles la entrega de la rehabilitación de la cancha de usos múltiples en la colonia Nueva Rosita, espacio que ahora ofrece mejores condiciones para la convivencia, el deporte y la integración social.

El evento sirvió también como marco para el despliegue de la brigada municipal “El Alcalde y su equipo en tu colonia hacemos más”, a través de la cual se brindaron servicios de salud y se distribuyeron aparatos de movilidad a vecinos de Nueva Rosita y de colonias aledañas, consolidando una atención integral y cercana a la población de Torreón.

Durante su mensaje, el Presidente Municipal subrayó que su administración tiene como prioridad corresponder la confianza ciudadana con resultados concretos.“Estar con ustedes tiene que ver con un compromiso que asumí desde 2022 y ratifiqué en 2024. Lo más valioso es su confianza y poder corresponderles con resultados: obras de pavimentación, drenaje y rehabilitación de plazas en cada punto de la ciudad”, expresó.