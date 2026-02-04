Liquida Monclova casi 15 mdp del Repuve y concreta más de 10 obras viales

Coahuila
/ 4 febrero 2026
    Liquida Monclova casi 15 mdp del Repuve y concreta más de 10 obras viales
    El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, destacó que los 15 millones de pesos provenientes del Repuve fueron destinados íntegramente a cumplir compromisos de pavimentación pendientes en diversas colonias de la ciudad. FOTO: LIDIET MEXICANO

La administración cerró el ejercicio de manera ordenada, destacando proyectos de alto impacto como la pavimentación con concreto hidráulico en la calle San Marcos

MONCLOVA, COAH.- El municipio de Monclova logró cerrar el programa del Registro Público Vehicular (Repuve) con una inversión cercana a los 15 millones de pesos, recursos que permitieron la ejecución de más de 10 obras de pavimentación y recarpeteo en distintos sectores de la ciudad.

En entrevista, el alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que estos recursos federales, recibidos principalmente durante el último trimestre del año pasado, fueron ejercidos en su totalidad para atender vialidades prioritarias, cumpliendo compromisos que se tenían pendientes en diversas colonias.

TE PUEDE INTERESAR: No cursar preescolar agudiza el rezago en el aprendizaje: diputada Magaly Hernández

Explicó que el Repuve es un programa cuyo monto no puede presupuestarse con anticipación, ya que depende del comportamiento y captación del propio esquema federal; sin embargo, durante 2025 se alcanzó una meta cercana a los 15 millones de pesos, lo que permitió desarrollar entre 10 y 12 proyectos, dependiendo del tamaño y tipo de obra.

-Calle San Marcos: Inversión superior a los 3 millones de pesos en concreto hidráulico.

-Sectores beneficiados: Colonias como Elsa Hernández y Óscar Flores Tapia.

El Edil señaló que la selección de las calles beneficiadas se basó en las prioridades marcadas por la ciudadanía y en gestiones previamente registradas, buscando una distribución equitativa de los recursos en todos los sectores de Monclova.

Finalmente, Villarreal Pérez indicó que, con la llegada de los últimos recursos en diciembre, se logró cerrar de manera ordenada este programa, el cual ya no se contempla para el presente año, dejando como resultado obras concluidas y vialidades rehabilitadas en beneficio de la población.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

