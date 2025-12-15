¿Gripe común o influenza A H3N2? Síntomas clave para detectarla a tiempo

Durante la temporada invernal, los casos de influenza aumentan de forma considerable, pero en los últimos años un subtipo ha llamado especialmente la atención: la influenza A H3N2, conocida popularmente como la “súper gripe”. Este virus se asocia con síntomas más intensos, una evolución más rápida y mayores complicaciones, sobre todo en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Identificarlo a tiempo puede marcar la diferencia entre una recuperación adecuada y un cuadro grave. TE PUEDE INTERESAR: La aspirina y el cáncer: el hallazgo científico que podría cambiar la prevención oncológica ¿Qué es la influenza A H3N2 y por qué preocupa? La influenza A H3N2 es un subtipo del virus de la influenza tipo A, caracterizado por su alta capacidad de mutación y contagio. Esto hace que se propague con rapidez en espacios cerrados, como escuelas, oficinas y transporte público, especialmente durante el invierno. Además, suele provocar cuadros más severos que otros tipos de gripe estacional, lo que incrementa las hospitalizaciones en épocas de frío.

Síntomas clave para identificar la “súper gripe” Aunque comparte señales con la gripe común, la influenza A H3N2 presenta síntomas más intensos y repentinos. Entre los más frecuentes se encuentran: - Fiebre alta repentina, generalmente mayor a 38.5 °C, difícil de controlar. - Dolor muscular y articular intenso, que puede limitar actividades cotidianas. - Dolor de cabeza persistente, acompañado de sensación de presión. - Escalofríos y sudoración excesiva, incluso en reposo. - Cansancio extremo, que no mejora con el descanso. - Tos seca y dolor de garganta, que pueden empeorar con los días. - Congestión nasal o escurrimiento, menos predominante que en resfriados comunes. En niños pueden aparecer síntomas gastrointestinales como náuseas, vómito o diarrea, mientras que en adultos mayores es común la confusión, debilidad marcada o dificultad para respirar. Diferencias entre influenza A H3N2 y un resfriado común Una clave para distinguir la “súper gripe” de un resfriado es la velocidad e intensidad con la que aparecen los síntomas. Mientras el resfriado suele iniciar de forma gradual y con molestias leves, la influenza A H3N2 comienza de manera abrupta, con fiebre alta y dolor corporal intenso desde las primeras horas.