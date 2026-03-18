Entrega Tomás Gutiérrez infraestructura pluvial para Ramos Arizpe; anuncia proyectos de conectividad

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Coahuila
/ 18 marzo 2026
    Entrega Tomás Gutiérrez infraestructura pluvial para Ramos Arizpe; anuncia proyectos de conectividad
    El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, dio a conocer nuevos proyectos MANUEL RODRÍGUEZ

El Alcalde destacó la inauguración del canalón que beneficia a cuatro colonias y confirmó gestiones para nuevos puentes vehiculares

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, encabezó este miércoles la entrega oficial del canalón, una infraestructura pluvial diseñada para poner fin a las inundaciones que afectaban a los sectores de Analco y Jardines de Analco durante la temporada de lluvias.

“Era un canal que causaba muchas inundaciones y causaba muchos problemas; ha estado funcionando bastante bien en estas lluvias que tuvimos”, explicó el edil, al detallar que el beneficio se extiende a las colonias Jardines de Analco, Analco, Mirador y Cañadas del Mirador.

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En materia de infraestructura vial, Gutiérrez Merino reconoció que la ampliación de la carretera antigua a Monclova no está contemplada dentro de su administración debido a su alto costo; sin embargo, confirmó que se priorizarán obras de conectividad mediante esquemas de inversión conjunta.

“El nuevo puente que viene de Los Pinos es una inversión muy alta que nosotros como municipio no podríamos volverla, pero con nuestra participación, la del estado y la federal, entre los tres vamos a poder hacer”, afirmó el alcalde.

Respecto a la seguridad en el Libramiento Norponiente tras recientes accidentes, el edil lamentó la falta de respuesta de las autoridades federales y señaló que el municipio continúa brindando atención gratuita de emergencias en una vía de cuota.

“Es injusto que la ciudadanía la lleve o sufra por ese tipo de situaciones. Nosotros damos los servicios de ambulancias y bomberos completamente gratuitos a un libramiento que tiene una cuota y no hemos tenido respuesta”, enfatizó.

ARCO VIAL MEJORARÁ MOVILIDAD

Sobre los proyectos de largo alcance, destacó los beneficios del próximo Arco Vial, el cual permitirá reducir hasta 40 minutos los tiempos de traslado para quienes se dirigen hacia la carretera a Zacatecas o al sur de Saltillo, sin necesidad de atravesar la zona urbana.

En el ámbito social, el alcalde anunció que el próximo viernes 9 de mayo se contará con la presencia de la cantante Alicia Villarreal en la Presidencia Municipal, evento que incluirá dinámicas de convivencia, rifas de juguetes y firma de autógrafos.

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Finalmente, informó que el parque acuático “Acuarramos” operará bajo estrictos protocolos de mantenimiento y con una capacidad limitada a 300 personas, manteniéndose como un espacio recreativo gratuito para habitantes de Ramos Arizpe y visitantes de la región.

También confirmó el reforzamiento de los filtros de seguridad en Paredón y la zona de Santa María durante el periodo de Semana Santa: “A partir del fin de semana sacamos nuestra brigada para poder ayudar a los amigos y paisanos que vamos a tener en estos días”.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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