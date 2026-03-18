Entrega Tomás Gutiérrez infraestructura pluvial para Ramos Arizpe; anuncia proyectos de conectividad

“Era un canal que causaba muchas inundaciones y causaba muchos problemas; ha estado funcionando bastante bien en estas lluvias que tuvimos”, explicó el edil, al detallar que el beneficio se extiende a las colonias Jardines de Analco, Analco, Mirador y Cañadas del Mirador.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, encabezó este miércoles la entrega oficial del canalón, una infraestructura pluvial diseñada para poner fin a las inundaciones que afectaban a los sectores de Analco y Jardines de Analco durante la temporada de lluvias.

En materia de infraestructura vial, Gutiérrez Merino reconoció que la ampliación de la carretera antigua a Monclova no está contemplada dentro de su administración debido a su alto costo; sin embargo, confirmó que se priorizarán obras de conectividad mediante esquemas de inversión conjunta.

“El nuevo puente que viene de Los Pinos es una inversión muy alta que nosotros como municipio no podríamos volverla, pero con nuestra participación, la del estado y la federal, entre los tres vamos a poder hacer”, afirmó el alcalde.

Respecto a la seguridad en el Libramiento Norponiente tras recientes accidentes, el edil lamentó la falta de respuesta de las autoridades federales y señaló que el municipio continúa brindando atención gratuita de emergencias en una vía de cuota.

“Es injusto que la ciudadanía la lleve o sufra por ese tipo de situaciones. Nosotros damos los servicios de ambulancias y bomberos completamente gratuitos a un libramiento que tiene una cuota y no hemos tenido respuesta”, enfatizó.

ARCO VIAL MEJORARÁ MOVILIDAD

Sobre los proyectos de largo alcance, destacó los beneficios del próximo Arco Vial, el cual permitirá reducir hasta 40 minutos los tiempos de traslado para quienes se dirigen hacia la carretera a Zacatecas o al sur de Saltillo, sin necesidad de atravesar la zona urbana.

En el ámbito social, el alcalde anunció que el próximo viernes 9 de mayo se contará con la presencia de la cantante Alicia Villarreal en la Presidencia Municipal, evento que incluirá dinámicas de convivencia, rifas de juguetes y firma de autógrafos.