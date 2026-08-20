Entregan decenas de tambos para reforzar limpieza en Frontera

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Entregan decenas de tambos para reforzar limpieza en Frontera
    Los tambos fueron entregados a familias de la colnia Guadalupe Borja. LIDIET MEXICANO

Ayudarán a mejorar la imagen de la ciudad

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de mantener calles y espacios públicos en mejores condiciones, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú entregó más de 50 tambos para basura a familias de la colonia Guadalupe Borja, fortaleciendo las acciones de limpieza y participación ciudadana.

La entrega se realizó sobre la calle Héroes de Nacozari y fue coordinada por el Departamento de Ecología, con la participación de representantes de Greenbrier Gimsa, Regiopytsa, integrantes del Cabildo de Frontera, funcionarios municipales y vecinos del sector.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/se-prende-la-feria-de-monclova-sonido-mazter-rieleros-duelo-y-los-invasores-llegan-con-18-dias-de-fiesta-MM22954998

Sari Pérez destacó que mantener una Frontera limpia requiere del trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanos, por lo que su administración continuará acercando acciones que faciliten a las familias el manejo adecuado de sus residuos.

$!Los tambos fueron entregados en colaboración con las empresas Greenbrier Gimsa y Regiopytsa.
Los tambos fueron entregados en colaboración con las empresas Greenbrier Gimsa y Regiopytsa. LIDIET MEXICANO

“Cuidar Frontera es tarea de todos. Nosotros seguiremos trabajando para llevar acciones y soluciones a las colonias, pero también necesitamos hacer equipo con la ciudadanía para conservar limpios nuestros espacios”, señaló.

La Alcaldesa reconoció además la colaboración de las empresas que se sumaron a esta iniciativa, al considerar que la participación de la iniciativa privada es fundamental para impulsar mejoras en las colonias.

$!Los depósitos ayudarán a mantener una ciudad más limpia.
Los depósitos ayudarán a mantener una ciudad más limpia. LIDIET MEXICANO

Con la entrega de estos tambos, el Gobierno Municipal busca promover desde los hogares una disposición más ordenada de la basura y contribuir a reducir la acumulación de residuos en calles y espacios comunes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Basura
Recolección De Basura

Localizaciones


Coahuila
Frontera

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cole y Harfuch: Amigo del alma

Cole y Harfuch: Amigo del alma
true

Coahuila: Será Lenin Pérez candidato de UDC a la alcaldía de Acuña
true

POLITICÓN: ¿Quién se anima en Morena a entrarle? PRI ‘amarra’ Saltillo, Torreón y Monclova con Javier Díaz, Riquelme y Carlos Villarreal
Las escuelas de la región carbonífera de Coahuila se alistan para recibir a los alumnos en el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Regresan a clases casi 7 mil alumnos de primaria en la región carbonífera de Coahuila
El ejemplo muestra un mensaje enviado desde un número desconocido que asegura ser un familiar.

Advierte Policía Cibernética de Coahuila ante fraudes: ‘antes de transferir, detente y verifica’
La nueva playera oficial apuesta por un diseño colorido y alejado de los tonos institucionales de Pollo Feliz, pensado para que los corredores puedan utilizarla también fuera de la competencia.

Carrera Feliz 2026 en Saltillo: fecha, ruta, categorías y costo del kit
Una mujer mayor sostiene a su gato en brazos, sentada junto a sus pertenencias delante de un edificio residencial que sufrió importantes daños en un ataque nocturno ruso, en Kiev, Ucrania, el 20 de agosto de 2026.

Un ataque con misiles rusos contra la capital de Ucrania deja al menos 14 muertos y 33 heridos
También podrían alcanzar a gobiernos, bancos, empresas, instituciones financieras, aeropuertos y otras entidades que, a juicio de Washington, continúen proporcionando respaldo económico o comercial a Teherán.

Trump anuncia el ‘Día D económico’ contra Irán, ‘la operación económica más aplastante jamás realizada’