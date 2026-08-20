Entregan decenas de tambos para reforzar limpieza en Frontera

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de mantener calles y espacios públicos en mejores condiciones, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú entregó más de 50 tambos para basura a familias de la colonia Guadalupe Borja, fortaleciendo las acciones de limpieza y participación ciudadana. La entrega se realizó sobre la calle Héroes de Nacozari y fue coordinada por el Departamento de Ecología, con la participación de representantes de Greenbrier Gimsa, Regiopytsa, integrantes del Cabildo de Frontera, funcionarios municipales y vecinos del sector.

Sari Pérez destacó que mantener una Frontera limpia requiere del trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanos, por lo que su administración continuará acercando acciones que faciliten a las familias el manejo adecuado de sus residuos.

“Cuidar Frontera es tarea de todos. Nosotros seguiremos trabajando para llevar acciones y soluciones a las colonias, pero también necesitamos hacer equipo con la ciudadanía para conservar limpios nuestros espacios”, señaló. La Alcaldesa reconoció además la colaboración de las empresas que se sumaron a esta iniciativa, al considerar que la participación de la iniciativa privada es fundamental para impulsar mejoras en las colonias.

Con la entrega de estos tambos, el Gobierno Municipal busca promover desde los hogares una disposición más ordenada de la basura y contribuir a reducir la acumulación de residuos en calles y espacios comunes.