Entregan en Torreón cuadernillos de convocatoria electoral en Braille para personas con discapacidad visual

TORREÓN, COAH.- El Instituto Electoral de Coahuila, en coordinación con otras instancias, entregó los cuadernillos de convocatoria para la Observación Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026 en formato Braille, a fin de favorecer la inclusión y garantizar la participación de las personas con discapacidad.

La ceremonia tuvo lugar en las instalaciones de la Junta Distrital Ejecutiva 05, donde estuvieron presentes autoridades electorales tanto locales como federales, así como integrantes de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la asociación Ver Contigo, especializada en brindar apoyo a personas con discapacidad visual.

Durante el evento se enfatizó que la accesibilidad representa un requisito fundamental para el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. La distribución de la convocatoria en Braille permite que quienes tienen discapacidad visual accedan directamente a la información necesaria para desempeñarse como observadoras y observadores electorales, en condiciones de igualdad.

El responsable de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Coahuila destacó la experiencia de los organismos electorales en la puesta en marcha de políticas de inclusión, enfocadas en garantizar el derecho al voto y la participación ciudadana.

Explicó que, además del material en sistema Braille, se han implementado diversas acciones para facilitar el acceso a las casillas, como instalaciones en planta baja, rampas y accesos adaptados, así como protocolos que permiten acercar las boletas a las personas cuando su condición física o de salud les impide ingresar al inmueble.

Asimismo, subrayó la existencia de la modalidad de votación anticipada, dirigida a personas con problemas de salud o edad avanzada, así como a sus cuidadoras primarias, lo que constituye una medida concreta para que estas circunstancias no restrinjan el ejercicio del voto.

En ese contexto, resaltó que la observación electoral es esencial para constatar que estas acciones se lleven a cabo durante la jornada electoral y para identificar oportunidades de mejora, contribuyendo así a fortalecer la confianza y la participación ciudadana en el proceso.

Desde el IEC se reconoció que la convocatoria en Braille fue posible gracias al trabajo conjunto con instancias estatales especializadas en inclusión, reiterando que la democracia se enriquece cuando se construye desde la diversidad y con la intervención de todas las personas.