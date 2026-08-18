Entregan más de 4 mil mochilas escolares para apoyar a familias de Sabinas, Coahuila

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    Entregan más de 4 mil mochilas escolares para apoyar a familias de Sabinas, Coahuila
    El beneficio está dirigido a estudiantes de nivel primaria cuyos tutores realizaron el registro correspondiente. CORTESÍA

El programa busca apoyar la economía de las familias durante el regreso a clases

SABINAS, COAH.- Con el objetivo de apoyar la economía de las familias y garantizar que niñas y niños cuenten con las herramientas necesarias para el regreso a clases, el presidente municipal José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren puso en marcha la entrega de más de 4 mil mochilas escolares.

El arranque de las jornadas se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela Sabinas, donde el alcalde estuvo acompañado por regidoras y regidores del Ayuntamiento, quienes refrendaron el compromiso de la administración municipal con la educación y el bienestar de las familias.

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De acuerdo con las autoridades, la distribución continuará este jueves en la Escuela Amado Nervo, ubicada en la villa de Agujita, y posteriormente se extenderá a las distintas instituciones educativas y sedes contempladas para el viernes y el próximo lunes.

El apoyo está dirigido a estudiantes de nivel primaria cuyos tutores realizaron oportunamente su registro en la convocatoria emitida por el Gobierno Municipal, con la finalidad de reducir el impacto económico que representa el inicio de un nuevo ciclo escolar.

$!La entrega comenzó en las instalaciones de la Escuela Sabinas.
La entrega comenzó en las instalaciones de la Escuela Sabinas. CORTESÍA

“Seguimos trabajando muy de cerca con las familias de Sabinas. Sabemos el esfuerzo que representa el regreso a clases y por eso estamos entregando más de 4 mil mochilas de manera directa, para que nuestras niñas y niños inicien sus clases con todo lo necesario y con muchas ganas de aprender”, destacó “Chano” Díaz.

El Gobierno Municipal de Sabinas hizo un llamado a madres y padres de familia para acudir a las sedes asignadas en las fechas correspondientes y presentar la documentación requerida, a fin de agilizar el proceso de entrega del beneficio.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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