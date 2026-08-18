Martín Gerardo Carrillo asume nuevamente dirección del CBTIS 20 de Sabinas, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Sabinas
/
    Martín Gerardo Carrillo asume nuevamente dirección del CBTIS 20 de Sabinas, Coahuila
    Martín Gerardo Carrillo encabezará una nueva etapa al frente del plantel educativo de Sabinas, Coahuila. CORTESÍA

El nuevo equipo directivo fue presentado con el compromiso de fortalecer el trabajo académico y la atención a los estudiantes

SABINAS, COAH.- El CBTIS No. 20 de Sabinas inició una nueva etapa con el regreso del profesor Martín Gerardo Carrillo a la dirección del plantel, tras la presentación oficial del nuevo comité directivo realizada este lunes.

Durante una rueda de prensa se dio a conocer al equipo que acompañará al director en esta administración, con el objetivo de fortalecer el trabajo académico y mantener una atención cercana con los estudiantes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-reforzara-infraestructura-movilidad-y-seguridad-rumbo-a-2027-MJ22909599

El relevo representa un nuevo cambio en la conducción del plantel, luego de que Eduardo Robles Mesta asumiera la dirección en septiembre de 2025, en sustitución de Martín Gerardo Cárdenas Carrillo.

En aquella etapa, se plantearon como retos mantener el nivel académico y mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de la institución.

Con la nueva administración, uno de los principales planteamientos es reforzar la coordinación entre docentes, personal administrativo, alumnos y padres de familia, considerados sectores fundamentales para atender las necesidades de la comunidad escolar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/huachicol-defensa-de-los-farias-laguna-revela-testimonios-que-mencionan-a-andy-lopez-beltran-y-adan-augusto-MJ22908105

La presentación del comité ocurre al inicio del nuevo ciclo escolar, por lo que la dirección tendrá entre sus primeras tareas dar seguimiento a las actividades académicas y administrativas del plantel, así como mantener comunicación con estudiantes y familias.

El CBTIS 20 es una institución de educación media superior con presencia histórica en Sabinas y atención a jóvenes de la Región Carbonífera. El cambio directivo abre una nueva etapa en la organización del plantel y en el seguimiento de sus proyectos académicos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Escuelas

Localizaciones


Sabinas

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Temporada de lluvias

Temporada de lluvias
true

Ciberdelitos: el problema se multiplica todos los días
true

POLITICÓN: ¿Facturas falsas? Lista negra del SAT inquieta a nuevos empresarios en Coahuila
Coahuila produce actualmente entre 25 mil y 30 mil litros anuales, aunque tiene capacidad para llegar a 100 mil litros.

Coahuila, segundo productor nacional de sotol; mercado podría triplicarse
Detienen a directora de Fundación Frichem de Castaños, Coahuila; FGE va por más involucrados

Detienen a directora de Fundación Frichem de Castaños, Coahuila; FGE va por más involucrados
Los ganadores de las distintas categorías recibieron sus reconocimientos al concluir oficialmente el rally.

Coahuila 1000 2026 ya tiene campeón: Mauricio Reynoso conquista el Overall y Pro Moto
El intercambio ocurrió mientras Trump recibía a joven salvavidas que rescató a un niño de 10 años de las fuertes olas en una playa.

Trump manda a callar a reportera de CNN que le preguntó sobre Corea del Norte
Personas sentadas cerca de sus tiendas de campaña en un campamento para personas desplazadas en Al-Huri, ciudad de Gedaref, al este de Sudán.

Testimonios de niños soldados en Sudán revelan los peligros que a los que se enfrentan y la presencia de mercenarios colombianos