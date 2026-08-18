Martín Gerardo Carrillo asume nuevamente dirección del CBTIS 20 de Sabinas, Coahuila

SABINAS, COAH.- El CBTIS No. 20 de Sabinas inició una nueva etapa con el regreso del profesor Martín Gerardo Carrillo a la dirección del plantel, tras la presentación oficial del nuevo comité directivo realizada este lunes. Durante una rueda de prensa se dio a conocer al equipo que acompañará al director en esta administración, con el objetivo de fortalecer el trabajo académico y mantener una atención cercana con los estudiantes.

El relevo representa un nuevo cambio en la conducción del plantel, luego de que Eduardo Robles Mesta asumiera la dirección en septiembre de 2025, en sustitución de Martín Gerardo Cárdenas Carrillo. En aquella etapa, se plantearon como retos mantener el nivel académico y mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de la institución. Con la nueva administración, uno de los principales planteamientos es reforzar la coordinación entre docentes, personal administrativo, alumnos y padres de familia, considerados sectores fundamentales para atender las necesidades de la comunidad escolar.

La presentación del comité ocurre al inicio del nuevo ciclo escolar, por lo que la dirección tendrá entre sus primeras tareas dar seguimiento a las actividades académicas y administrativas del plantel, así como mantener comunicación con estudiantes y familias. El CBTIS 20 es una institución de educación media superior con presencia histórica en Sabinas y atención a jóvenes de la Región Carbonífera. El cambio directivo abre una nueva etapa en la organización del plantel y en el seguimiento de sus proyectos académicos.

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