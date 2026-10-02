Seminario de Saltillo te invita a su gran kermés con música, espectáculos y comida; es este domingo (video)

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    Seminario de Saltillo te invita a su gran kermés con música, espectáculos y comida; es este domingo (video)
    El Seminario de Saltillo realizará este domingo 4 de octubre su kermés familiar, con entrada gratuita. ARCHIVO

La jornada será este domingo con acceso libre y actividades desde las 10:00 horas; lo recaudado apoyará la labor del recinto religioso

El Seminario de Saltillo realizará este domingo 4 de octubre su tradicional kermés, una jornada familiar con acceso gratuito que incluirá presentaciones artísticas, música en vivo, espectáculos infantiles, comida y juegos.

Las actividades comenzarán a las 10:00 horas en las instalaciones del Seminario de Saltillo, donde se desarrollará un programa artístico durante todo el día, además de la tradicional cabalgata y función de lucha libre.

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PROGRAMA PARA TODA LA FAMILIA

La jornada iniciará con la participación del Instituto Don Bosco a las 10:00 horas, seguido por el Colegio San José, a las 11:00.

Al mediodía se presentará el Grupo Folclor San Isidro, con un espectáculo de música y danza tradicional. A las 13:00 horas se realizará una exhibición canina.

A las 14:00 horas llegará el turno de Oki Doki - Espectáculos Infantiles, mientras que a las 15:00 horas se presentará Aldo Rodríguez.

La música continuará a las 16:00 horas con el Grupo La Esfera. Posteriormente, a las 18:00 horas, se presentará La Gran Realeza; a las 19:00 horas, la Sonora Dopamina de Dan Coronado, y a las 20:00 horas cerrará el programa musical con Fuego Indio.

Además de las presentaciones, los asistentes podrán disfrutar de diferentes opciones de comida, juegos y otras actividades recreativas.

La organización invitó a las familias de Saltillo y municipios cercanos a acudir a la kermés y participar en esta actividad, cuyos recursos contribuyen a la labor que desarrolla el Seminario de Saltillo.

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