Es la Gran Cabalgata de Sabinas la mejor de México: Manolo Jiménez

Es la Gran Cabalgata de Sabinas la mejor de México: Manolo Jiménez

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Apolonio Alvarado
por Apolonio Alvarado

El recorrido partió del rancho San José y atravesó calles del municipio como parte de las Fiestas Grandes 2026

Coahuila
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SABINAS, COAH.- Miles de jinetes participaron en una nueva edición de la Gran Cabalgata Sabinas 2026, uno de los principales eventos de las Fiestas Grandes del municipio, que recorrió las principales calles de Sabinas luego de partir, como marca la tradición, del rancho San José.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas participó en el recorrido y destacó la convocatoria de esta celebración, que reúne a participantes y familias de distintas regiones de Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/manolo-jimenez-coahuila-es-el-estado-mas-seguro-de-mexico-EE23419195

“Estamos muy contentos de estar un año más en esta Gran Cabalgata Sabinas, la mejor de México”, expresó al finalizar el trayecto.

La jornada estuvo acompañada por familias y espectadores que se concentraron a lo largo del recorrido para presenciar el paso de los caballos y jinetes, en una celebración vinculada con las tradiciones vaqueras del estado.

$!Miles de jinetes participaron en la Gran Cabalgata Sabinas 2026, que partió del rancho San José.
Miles de jinetes participaron en la Gran Cabalgata Sabinas 2026, que partió del rancho San José. CORTESÍA

Jiménez Salinas señaló que la cabalgata forma parte de los eventos que se realizan en las distintas regiones de Coahuila y que, además de preservar tradiciones, generan actividad turística y económica.

UNA AGENDA DE EVENTOS REGIONALES

El gobernador recordó que durante su administración se han impulsado celebraciones representativas de distintas zonas del estado, entre ellas el Coahuila 1000 en La Laguna y el “Running Las Vacas” en Acuña.

A la agenda se suma la Gran Cabalgata Sabinas y, posteriormente, el Rodeo Saltillo, previsto para las próximas semanas.

“De esa manera, además de potencializar el turismo, ayudamos en la economía”, señaló.

La Gran Cabalgata Sabinas 2026 forma parte de las Fiestas Grandes 2026, programa que contempla también la coronación de la reina, juzgamientos ganaderos y competencias de Becerro Gordo, Castrado, Borrego Gordo y Cuarto de Milla, entre otras actividades.

$!Familias y espectadores se congregaron en las calles de Sabinas para presenciar el paso de los jinetes.
Familias y espectadores se congregaron en las calles de Sabinas para presenciar el paso de los jinetes. CORTESÍA

La celebración incluye además conciertos de artistas y grupos reconocidos, como parte de la programación festiva del municipio.

MANTIENEN VIGILANCIA DURANTE EL RECORRIDO

En materia de seguridad, Jiménez Salinas destacó la participación coordinada de corporaciones estatales, municipales y federales durante el desarrollo de la cabalgata.

“En el tema de seguridad tenemos que estar muy al pendiente, no se puede bajar la guardia ni echar campanas al vuelo; hay que trabajar todos los días, y eventos como este hay que seguirlos cuidando”, afirmó.

$!Corporaciones estatales, municipales y federales participaron en el operativo de seguridad durante el evento.
Corporaciones estatales, municipales y federales participaron en el operativo de seguridad durante el evento. CORTESÍA

El mandatario atribuyó los resultados en materia de seguridad a un trabajo conjunto y señaló que Coahuila ha destinado recursos a infraestructura, equipamiento y capacitación de las corporaciones.

Detalló que durante los primeros dos años y medio de su administración se han construido 18 cuarteles, además de adquirir patrullas y armamento y fortalecer la capacitación y las condiciones laborales de los elementos de seguridad.

$!La Gran Cabalgata Sabinas fue calificada por el gobernador de Coahuila como la mejor de México.
La Gran Cabalgata Sabinas fue calificada por el gobernador de Coahuila como la mejor de México. CORTESÍA

“En nuestro Estado hay voluntad y determinación de entrarle al tema de seguridad”, sostuvo al referirse al modelo estatal basado, dijo, en prevención, proximidad, inteligencia y fuerza.

La jornada concluyó con la participación de los jinetes y familias que acudieron a una de las principales actividades de las Fiestas Grandes de Sabinas.

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