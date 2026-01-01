Es niño el primer bebé que recibió el IMSS Coahuila este 2026

Con el inicio del año nuevo, personal médico del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila recibió al primer bebé nacido en la entidad en 2026, acontecimiento registrado a las 03:42 horas del 1 de enero.

De acuerdo con el reporte médico, tanto la madre como el recién nacido se encuentran en perfectas condiciones de salud. El bebé presentó un peso de 3.37 kilogramos y una talla de 49 centímetros, parámetros considerados adecuados, lo que refleja una atención oportuna y eficaz durante el proceso de parto.

En este contexto, especialistas del IMSS subrayaron la importancia del control prenatal como una herramienta fundamental para salvaguardar el bienestar materno-infantil. Recordaron que el seguimiento médico continuo permite detectar de manera temprana posibles complicaciones antes, durante y después del parto, reduciendo riesgos tanto para la madre como para el bebé.

Asimismo, el Instituto exhortó a las mujeres embarazadas a mantenerse atentas a signos de alerta como hinchazón excesiva en rostro, manos o pies; dolor de cabeza persistente; zumbido de oídos; contracciones prematuras; disminución o ausencia de movimientos fetales, así como cualquier tipo de sangrado.

Ante cualquiera de estos síntomas, indicaron, es indispensable acudir de inmediato al servicio de Urgencias.

El IMSS en Coahuila reiteró que cuenta con áreas de Urgencias, Atención Médica Continua y hospitalización en funcionamiento las 24 horas del día, los 365 días del año, con el objetivo de brindar atención oportuna a las emergencias obstétricas y garantizar la seguridad de madres e hijos.