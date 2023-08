Es por el procedimiento, no por los contenidos, que libros de texto no se entregan en Coahuila

ACUÑA, COAH.- Al dar a conocer que los nuevos libros de texto que pertenecen a Coahuila están resguardados en ocho bodegas, el Secretario de Educación Pública del estado, Francisco Saracho Navarro, dijo que en lo que nunca han estado de acuerdo es en el procedimiento que se hizo para reformar los libros, ya que se tuvo que hacer gradualmente y con las opiniones de maestros, Asociaciones de Padres de Familia y otros actores.

“No estamos viendo lo del contenido de los libros de texto, sino el procedimiento. Para elaborar libros de texto o editar libros de texto y distribuirlos, tiene que haber un plan y programa; ese plan y programa tuvo que haberse publicado en el Diario Oficial, tuvo que haberse consultado a los Estados, tuvo que haberse consultado con la Asociación de Padres de Familia, con expertos y una vez que ya tienes el plan y programa, se publica en el Diario Oficial y luego se mandan editar los libros”, mencionó.

Refirió que los cambios deben ser siempre graduales. “Históricamente las reformas educativas han sido: primer grado por nivel; de Preescolar, Primaria y Secundaria y así sucesivamente; pasas al segundo grado de cada nivel, de tal manera que a los seis años pues ya habrá una reforma total. Los cambios educativos siempre son graduales”, dijo el Secretario de Educación..

Dijo que en este momento lo que se debería estar discutiendo es el contenido del primer grado; no como lo hizo la Secretaría de Educación Pública, de golpe los seis grados de Primaria y los tres grados de Secundaria.

“La controversia constitucional que presentó el Gobierno de Coahuila sobre la distribución de libros, se resolvió a favor, por lo que no vamos a entregar libros de texto este lunes, hasta que no se resuelva el fondo”, insistió el funcionario.

Recordó que también se falló a favor del amparo que promovió la Asociación de Padres de Familia, que argumentaba que es anticonstitucional el procedimiento que hizo la SEP para editar y distribuir libros.

No habían sido publicados los planes y programas de estudios, no se consultó a las Asociaciones de Padres de Familia y no se capacitaron a los maestros, por lo que adquiere vigencia el programa inmediato anterior, es decir, el ciclo 2022-2023, con el cual iniciará en Coahuila este lunes el nuevo año lectivo.