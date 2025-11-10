Escasez y sequía disparan el precio de la nuez en Coahuila

La economía de un importante segmento de la industria alimentaria y diversos giros comerciales se verán significativamente afectados con el incremento que siguen registrando los precios de la nuez en la entidad.

Derivado de la sequía y problemas de riego, el producto se ha encarecido entre 50 y 80 por ciento, según reportes de los propios nogaleros, principalmente en las regiones Sureste, Norte y Comarca Lagunera de Coahuila.

Erick Cedillo, empresario local confirmó que, en efecto, “el problema es serio” y, conforme pase el tiempo, seguirá agravándose, impactando principalmente los precios del pan, confitería, dulces artesanales y artículos lácticos.

El entrevistado reportó que, según su experiencia dentro del sector alimentario, el precio de la nuez se disparó como pocas veces.

Refirió que actualmente los nogalicultores de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras, ofrecen el producto a un precio promedio de 110 pesos el kilogramo, luego que el año pasado costó entre 65 y 70 pesos.

Pero en regiones de mayor sequía o con problemas en los sistemas de riego la nuez se cotiza hasta en 250 pesos, dependiendo de las variedades y de si se comercializa a granel o empaquetado, según refieren diversas fuentes.

“A decir verdad, la situación es grave, y se puede decir que en Saltillo y la región prácticamente no hay nuez”, señaló Cedillo.

Dijo desconocer cuánto podrían elevarse los precios de los productos que emplean nuez en su elaboración, pero estimó que será un alza “significativa”, considerando también la proximidad de la época navideña, época en que los comestibles también se encarecen.