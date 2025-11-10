Escasez y sequía disparan el precio de la nuez en Coahuila

/ 10 noviembre 2025
    Escasez y sequía disparan el precio de la nuez en Coahuila
    Nogaleros de las regiones Sureste, Norte y La Laguna señalan afectaciones en este sector. FOTO: ESPECIAL

Pan, lácteos, dulces artesanales y confitería son algunos de los productos que más resentirán el aumento paulatino del fruto, prevé empresario del ramo alimenticio

La economía de un importante segmento de la industria alimentaria y diversos giros comerciales se verán significativamente afectados con el incremento que siguen registrando los precios de la nuez en la entidad.

Derivado de la sequía y problemas de riego, el producto se ha encarecido entre 50 y 80 por ciento, según reportes de los propios nogaleros, principalmente en las regiones Sureste, Norte y Comarca Lagunera de Coahuila.

Erick Cedillo, empresario local confirmó que, en efecto, “el problema es serio” y, conforme pase el tiempo, seguirá agravándose, impactando principalmente los precios del pan, confitería, dulces artesanales y artículos lácticos.

El entrevistado reportó que, según su experiencia dentro del sector alimentario, el precio de la nuez se disparó como pocas veces.

Refirió que actualmente los nogalicultores de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras, ofrecen el producto a un precio promedio de 110 pesos el kilogramo, luego que el año pasado costó entre 65 y 70 pesos.

Pero en regiones de mayor sequía o con problemas en los sistemas de riego la nuez se cotiza hasta en 250 pesos, dependiendo de las variedades y de si se comercializa a granel o empaquetado, según refieren diversas fuentes.

“A decir verdad, la situación es grave, y se puede decir que en Saltillo y la región prácticamente no hay nuez”, señaló Cedillo.

Dijo desconocer cuánto podrían elevarse los precios de los productos que emplean nuez en su elaboración, pero estimó que será un alza “significativa”, considerando también la proximidad de la época navideña, época en que los comestibles también se encarecen.

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

