Registra un desplome de hasta el 80 por ciento la producción de nuez en Coahuila

Un desplome estimado entre 50 y 80 por ciento registró el volumen de producción de nuez en Coahuila, por lo que se prevé a corto plazo un fuerte impacto en los precios del producto al consumidor.

Nogalicultores y funcionarios del sector agropecuario estatal atribuyen dicha caída a problemas de riego y a la fuerte sequía que ha prevalido en el norte del país, lo que les generará pérdidas económicas por alrededor de 500 millones de pesos.

De acuerdo con reportes extraoficiales, se dejaron de producir más de 6 mil toneladas, situación que afectará a los agricultores de las regiones Norte y La Laguna de la entidad.

La producción anual promedio en Coahuila, según estimación reciente de la Secretaría de Agricultura, se calcula en unas 14 mil 500 toneladas, para lo cual se ocupa una superficie de aproximadamente 17 mil 653.5 hectáreas.

El fenómeno mermará también la economía de nogaleros del sureste coahuilense —Saltillo, Ramos Arizpe, Parras y, en menor grado, General Cepeda—, donde prácticamente “no hay nuez”, a decir de Erick Cedillo, industrial del ramo.

Coincidió con Rodolfo Chavarría Delgado, representante de Nueces del Bravo, en que el gremio enfrenta quizá la peor crisis económica de las últimas décadas, una vez realizada el 90 por ciento de la cosecha.

El aumento de precio de la nuez, que actualmente es de 270 pesos en la entidad, se verá también reflejado en artículos que, para su elaboración, emplean este producto, como pan, galletas, aceites y duces, refirieron.

LAS CIFRAS DE COMENUEZ

En septiembre pasado, el Consejo Mexicano de la Nuez (Comenuez) anunció que entidades como Coahuila, Durango y Nuevo León, registrarían este año bajas en su producción de 27, 9.6 y 5.26 por ciento, respectivamente, mientras que Sonora mantendría la misma producción que en 2024, de 18 mil toneladas.

Según dicha organización, a nivel nacional, la cosecha de nuez disminuyó 9 por ciento, ya que el año pasado la producción total fue de 129 mil 600 toneladas, y este 2025 se espera un volumen de 113 mil 500 toneladas.

El presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Gómez Palacio, Durango, Pedro Luna Solís, aseguró que, como consecuencia de la sequía y la poca dotación de agua de las presas, los 200 nogalicultores de la región reportaron un desplome de 80% en la producción de nuez, luego de haber tenido un buen año.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural de Chihuahua, Mauro Parada, señaló que la producción de nuez en el estado podría reducirse hasta en más del 30%, debido a la persistente sequía y la falta de flujo hídrico en los distritos de riego, con una pérdida de 2 mil millones de pesos, según el dirigente nogalero, Alejando Licón.