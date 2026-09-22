Rector de la UAdeC escucha propuestas de estudiantes de Ciencias Sociales; entrega 20 equipos de cómputo

La reunión se llevó a cabo en la Galería de la Facultad y contó con la participación de la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez; la directora del plantel, Machelly Flores Reyna, además de estudiantes y profesores.

Las propuestas y necesidades de la comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) fueron abordadas durante un encuentro entre alumnos, docentes y el rector Octavio Pimentel Martínez, realizado como parte de la actividad “Café con el Rector”.

Durante el encuentro, Flores Reyna destacó la importancia de mantener comunicación directa con quienes integran la comunidad universitaria y señaló que el acompañamiento institucional permite fortalecer las condiciones para desarrollar proyectos y actividades académicas.

Por su parte, Pimentel Martínez llamó a estudiantes y docentes a mantener una dinámica de diálogo, escucha y construcción de acuerdos, además de adaptarse a las nuevas formas de aprendizaje y fortalecer el trabajo colaborativo.

El Rector señaló que las instituciones educativas deben proporcionar a sus estudiantes no solo conocimientos, sino también herramientas, habilidades y acompañamiento que les permitan incidir en su entorno.

También planteó la necesidad de mantener una actitud abierta ante las diferencias y de promover una participación más activa dentro de la comunidad universitaria, como parte de la preparación de los jóvenes frente a los retos que enfrentarán en su desarrollo profesional.

ESTUDIANTES DE HISTORIA PLANTEAN VIAJE ACADÉMICO

Uno de los temas abordados durante la reunión fue una propuesta presentada por representantes de la Delegación de Estudiantes de Historia para realizar un viaje académico a Chihuahua.

El objetivo es que un grupo de universitarios participe en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia, actividad que, de acuerdo con la propuesta presentada, permitiría complementar su formación mediante el intercambio académico y la participación en actividades relacionadas con su disciplina.

Los estudiantes expusieron los detalles del proyecto, entre ellos la fecha contemplada para el viaje, el número de participantes, la duración de la visita y las actividades previstas.

También plantearon ante las autoridades universitarias la solicitud de apoyo para concretar el traslado de los estudiantes que participarían en el encuentro.