Espera Sheinbaum que este año se resuelva el caso de AHMSA

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre el tema de la línea ferroviaria de Coahuila a Durango, que es una vía férrea de casi mil kilómetros de extensión, que fue concesionada en 1998, por un periodo de 30 años. Los concesionarios son socios del 50% y uno es Industrias Peñoles, y el otro es la controlador AHMSA, que está en proceso de liquidación.

El cuestionamiento abundó que en el 2028, se vence la concesión, y parte de los compromisos de los concesionarios es regresarlas en buen estado y con capacidad operativa. Por lo que estas vías, de acuerdo al reportero que abordó el tema, están muy dañadas, y prácticamente han sido saqueadas para venderlas como fierro viejo.

TE PUEDE INTERESAR: Temperaturas serán más altas; alertan por invierno atípico

A lo que Sheinbaum respondió que el tema se está trabajando, y aseguró que es una vía muy importante, sobre todo con el momento en que AHMSA operaba.

“Por cierto, esperemos que este mismo año, la jueza que está encargada de este proceso pueda ya resolver para beneficio de los trabajadores de AHMSA, que se ha estado trabajando y platicando en el marco de su autonomía por parte de la Secretaría de Hacienda, y esperemos que pueda ya resolver este proceso”, expresó.