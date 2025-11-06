Espera Sheinbaum que este año se resuelva el caso de AHMSA

Coahuila
/ 6 noviembre 2025
    Espera Sheinbaum que este año se resuelva el caso de AHMSA
    Añadió que esa vía del tren se utilizaba para el transporte de carbón, para el funcionamiento de AHMSA. FOTO: CUARTOSCURO

Espera que este mismo año, la jueza que está encargada del proceso del caso pueda ya resolver para beneficio de los trabajadores de AHMSA

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre el tema de la línea ferroviaria de Coahuila a Durango, que es una vía férrea de casi mil kilómetros de extensión, que fue concesionada en 1998, por un periodo de 30 años. Los concesionarios son socios del 50% y uno es Industrias Peñoles, y el otro es la controlador AHMSA, que está en proceso de liquidación.

El cuestionamiento abundó que en el 2028, se vence la concesión, y parte de los compromisos de los concesionarios es regresarlas en buen estado y con capacidad operativa. Por lo que estas vías, de acuerdo al reportero que abordó el tema, están muy dañadas, y prácticamente han sido saqueadas para venderlas como fierro viejo.

A lo que Sheinbaum respondió que el tema se está trabajando, y aseguró que es una vía muy importante, sobre todo con el momento en que AHMSA operaba.

“Por cierto, esperemos que este mismo año, la jueza que está encargada de este proceso pueda ya resolver para beneficio de los trabajadores de AHMSA, que se ha estado trabajando y platicando en el marco de su autonomía por parte de la Secretaría de Hacienda, y esperemos que pueda ya resolver este proceso”, expresó.

Añadió que esa vía del tren se utilizaba para el transporte de carbón, para el funcionamiento de AHMSA, entonces espera que se resuelva el caso de AHMSA, y que realmente lo tome otra empresa, que se retome para darle empleo a todos los trabajadores, y que se recupere esta zona industrial tan importante para Coahuila.

“A partir de ahí, ya también vamos a definir el tema de la vía del tren, entonces en otra ocasión con gusto lo platicamos”, expresó la mandataria.

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

