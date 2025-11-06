Coahuila: Jericó Abramo advierte rezagos en infraestructura carretera con el Presupuesto Federal 2026

Tras la aprobación en lo general del Presupuesto de Egresos de la Federación el martes, la Cámara de Diputados reanudó este miércoles —y continuó durante la madrugada del jueves— la discusión de cientos de reservas antes de su votación en lo particular.

En entrevista con VANGUARDIA, el diputado federal por Coahuila, Jericó Abramo Masso, advirtió que el proyecto mantiene deficiencias que podrían frenar el desarrollo de proyectos carreteros en el estado.

TE PUEDE INTERESAR: Aprueba Cámara de Diputados en lo general Presupuesto de Egresos de la Federación 2026

El legislador señaló que el presupuesto conserva un carácter inercial, con un fortalecimiento cercano a un billón de pesos en los programas sociales. De acuerdo con el documento publicado por la Secretaría de Hacienda, el gasto total previsto para el ejercicio fiscal 2026 asciende a 10 billones 193 mil 683 millones de pesos.

Respecto al impacto en Coahuila, Abramo Masso indicó que el presupuesto no contempla recursos adicionales para la ampliación de carreteras ni para obras de infraestructura.

Agregó que la Federación redujo en 7 mil 200 millones de pesos el presupuesto destinado a nuevas carreteras, caminos rurales y libramientos, lo que representa una disminución cercana al 20 por ciento.

En contraste, explicó, se prevé un incremento de 4 mil millones de pesos para la conservación de carreteras libres, principalmente en labores de bacheo. Sin embargo, consideró que el estado requiere obras de mayor impacto en movilidad y propuso que dentro de los 27 mil 720 millones asignados al rubro de infraestructura se transparente si está incluido el inicio del tramo de Los Chorros.