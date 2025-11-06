Coahuila: Jericó Abramo advierte rezagos en infraestructura carretera con el Presupuesto Federal 2026
El diputado federal señaló que el gasto propuesto por Morena mantiene un sesgo inercial y deja fuera el fortalecimiento de seguridad en municipios de México a la vez que aumenta la deuda
Tras la aprobación en lo general del Presupuesto de Egresos de la Federación el martes, la Cámara de Diputados reanudó este miércoles —y continuó durante la madrugada del jueves— la discusión de cientos de reservas antes de su votación en lo particular.
En entrevista con VANGUARDIA, el diputado federal por Coahuila, Jericó Abramo Masso, advirtió que el proyecto mantiene deficiencias que podrían frenar el desarrollo de proyectos carreteros en el estado.
El legislador señaló que el presupuesto conserva un carácter inercial, con un fortalecimiento cercano a un billón de pesos en los programas sociales. De acuerdo con el documento publicado por la Secretaría de Hacienda, el gasto total previsto para el ejercicio fiscal 2026 asciende a 10 billones 193 mil 683 millones de pesos.
Respecto al impacto en Coahuila, Abramo Masso indicó que el presupuesto no contempla recursos adicionales para la ampliación de carreteras ni para obras de infraestructura.
Agregó que la Federación redujo en 7 mil 200 millones de pesos el presupuesto destinado a nuevas carreteras, caminos rurales y libramientos, lo que representa una disminución cercana al 20 por ciento.
En contraste, explicó, se prevé un incremento de 4 mil millones de pesos para la conservación de carreteras libres, principalmente en labores de bacheo. Sin embargo, consideró que el estado requiere obras de mayor impacto en movilidad y propuso que dentro de los 27 mil 720 millones asignados al rubro de infraestructura se transparente si está incluido el inicio del tramo de Los Chorros.
“Estoy exigiendo que se incluyan mil 500 millones de pesos en el paquete de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para cumplir el compromiso de construir el tramo de Los Chorros”, indicó.
En materia de gasto federalizado, precisó que Coahuila recibirá 62 mil 950 millones de pesos, lo que representa un incremento de 4 mil 706 millones respecto a 2025. En el Ramo 33, el aumento será de 770 millones, y en el Ramo 28, de 3 mil 865 millones, siendo Coahuila uno de los estados con mayor incremento proporcional frente al año anterior.
El legislador destacó que, aunque el estado tendrá un aumento en participaciones federales, los recursos más significativos llegarán mediante proyectos federales como el tren Saltillo–Nuevo Laredo, con una inversión prevista de 14 mil 386 millones de pesos.
En cuanto a la discusión en lo particular, Abramo Masso explicó que presentó una moción suspensiva —rechazada por la mayoría morenista— para que el presupuesto se votara en bloques, separando los temas de consenso, como los programas sociales y el fortalecimiento de la red ferroviaria, de aquellos en los que existen desacuerdos, como la contratación de deuda pública.
“Nosotros queremos dar nuestro voto a favor de los programas sociales, los 982 mil millones de pesos que se destinarán en 2026, pero Morena no los quiere desagregar”, sostuvo.
“La deuda no está generando más seguridad ni una disminución de la inflación; al contrario, está acotando la capacidad del gobierno para cumplir sus compromisos”, añadió.
El diputado también propuso reasignar 50 mil millones de pesos del monto que Petróleos Mexicanos prevé solicitar como deuda, con el fin de destinarlos directamente a los 2 mil 480 municipios del país para fortalecer el tejido social y la seguridad. La propuesta incluye la contratación de 100 mil policías municipales con sueldos dignos, seguros médicos y de vida, así como capacitación e inteligencia.
Abramo Masso sostuvo que Petróleos Mexicanos no requeriría recursos adicionales si cumple su compromiso de reducir el robo de combustible, lo que permitiría liberar parte del presupuesto asignado.
Finalmente, consideró poco probable que se logren modificaciones sustanciales durante la discusión de las reservas.
“Vamos a ver qué pasa en la madrugada. No creo que haya más cambios; Morena está muy cerrada”, concluyó.