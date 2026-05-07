Madres buscadoras en Torreón bordan expedientes para exigir que no se maquillen cifras y mantener la memoria

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    Madres buscadoras en Torreón bordan expedientes para exigir que no se maquillen cifras y mantener la memoria
    El colectivo Voz que Clama Justicia por Nuestros Desaparecidos impulsa esta actividad como forma de protesta y memoria. FRANCISCO RODRÍGUEZ

Los bordados serán entregados a la Fiscalía General de la República el próximo 10 de mayo

TORREÓN, COAH.- Madres de personas desaparecidas se preparan con la realización de bordados para visibilizar los expedientes de sus seres queridos. El propósito es entregar los bordados en la Fiscalía General de la República (FGR) el próximo 10 mayo y exigir que no se maquillen las cifras.

María de la Luz López Castruita, vocera del colectivo Voz que Clama Justicia por Nuestros Desaparecidos, dijo que las madres han pasado los últimos meses bordando un pendón que visibiliza los expedientes de personas desaparecidas pertenecientes al grupo.

https://vanguardia.com.mx/opinion/desaparecer-en-mexico-hay-alguien-a-quien-le-importe-KI20281874

Para Lucy, madre de Irma Claribel Lomas López, desaparecida desde 2008, cada puntada es un acto de amor que se niega al olvido de sus seres queridos desaparecidos.

El pendón incluye pequeñas fichas bordadas a mano con los datos de sus seres queridos.

“Bordar el nombre de nuestros hijos es un acto de amor que nace del corazón de una madre que se niega a olvidar”, explicó Lucy López. Para Lucy, el hilo simboliza el vínculo inquebrantable entre madre e hijo: “Aunque ellos no estén físicamente, su nombre queda marcado, visible y vivo”, resaltó.

$!Para las madres buscadoras, cada puntada representa un acto de amor y resistencia contra el olvido.
Para las madres buscadoras, cada puntada representa un acto de amor y resistencia contra el olvido. FRANCISCO RODRÍGUEZ

La actividad no es solo simbólica, sino una exigencia directa al gobierno para que no se “maquillen” las cifras de desaparecidos, comentó la madre buscadora.

Janeth Adame, madre de Pablo Jared Vallejo Adame, desaparecido el 30 de julio de 2024, dijo que bordar dignifica darle el tiempo al nombre y que siga siendo visible.

“Es realmente difícil pasar estas fechas, ver pasar el tiempo y que sigamos con esto. No hay un día que no dejemos de pensar en nuestros hijos, no hay un día de estar viviendo en la incertidumbre, de preguntarse qué le pasó, dónde está, qué le hicieron”, comentó la madre, que vive su segundo 10 de mayo sin saber nada de su hijo.

$!El pendón incluye fichas bordadas a mano con los nombres y datos de personas desaparecidas.
El pendón incluye fichas bordadas a mano con los nombres y datos de personas desaparecidas. FRANCISCO RODRÍGUEZ

Recordó que su hijo Pablo Jared siempre ha sido muy detallista y cordial en el día de las Madres, pues siempre le regalaba flores, un pastel o la llevaba a comer.

“Siempre cantaba, tengo varios videos de mi hijo, hacer una comida, algo, o sea, siempre mucha alegría. Y ese era el sentido. El día de hoy pues ya es más difícil”, mencionó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/semanario/desaparecer-en-mexico-crimen-sin-castigo-AG20262442

Lucy López recalcó que el bordado es una forma de mantener a sus hijos e hijas presentes, honrar su vida y seguir caminando por ellos hasta encontrarlos, pues recordó que para ellas, el 10 de mayo no es una fecha de celebración sino de lucha.

“Mientras su nombre exista, ellos siguen vivos en nuestra memoria y en nuestra lucha”, añadió.

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Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

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