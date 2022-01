¿Estás en aislamiento por COVID-19? conoce las apps que pueden ‘salvarte la vida’

Si te contagiaste durante la cuarta ola de la pandemia y buscas herramientas que te permitan pedir comida a domicilio, hacer el pago de tus servicios, consultas en línea, hacer el súper y hasta la farmacia, aquí te recomendamos algunas, para que tu confinamiento sea más llevadero y práctico.

Con estas aplicaciones, podrás pedir el supermercado a domicilio, consultarte a través de una videollamada, surtir recetas médicas y hasta solicitar tu incapacidad, todo desde tu casa, evitando propagar el virus luego de un resultado positivo a COVID-19.

Todos estas aplicaciones vigentes en Saltillo, cuentan con un apartado para programar las entregas, así como para indicar al repartidor dónde y cómo deberán entregar los productos para evitar cualquier contacto y cortar la cadena de contagio, además en todas ellas el pago puede ser con tarjeta de débito o crédito y son de descarga gratuita.

La primera de ellas es la aplicación Rappi, una de las más populares en el mercado dedicada a las compras a domicilio, no solo de comida, sino también de supermercado, farmacia y el pago de algunos servicios.

En la opción de restaurantes, esta aplicación ofrece una basta gama de ofertas de comida a domicilio con costos muy variados, dependiendo de la zona, el restaurante que se elija, la demanda y el costo del servicio de envío con una entrega que podría ir desde la media hora y hasta la hora y 20 minutos.

Dicha aplicación, también te permite comprar licor, hacer pedidos de farmacia siempre y cuando no se trate de medicamentos que requieren receta médica para surtirse, así como pedir una lista del supermercado.

La función de supermercado, tiene la opción de programar la entrega en hora y fecha específica o bien, pedir al momento con un tiempo de espera promedio de hora y media y con costos de entrega que van desde los 70 hasta los 150 pesos, dependiendo de la zona, además del costo de los productos. Asimismo, podrás elegir entre dos cadenas de supermercados.

No obstante, las propias tiendas como HEB, Walmart y AlSuper han desarrollado sitios web y aplicaciones, en donde te permiten realizar pedidos a domicilio y cuentan con la opción: Pick UP que te permite recoger en tienda abordo de tu vehículo, aunque está última no es recomendable si tu resultado es positivo a COVID-19.

Si requieres surtir una receta médica, una de las aplicaciones de libre descarga mejor calificada es la Farmacias del Ahorro, que te permite no solo pedir a domicilio tus medicamentos (siempre y cuando no se trate de controlados), si no también recibir una consulta médica gratuita a través de una videollamada, para malestares como dolor de garganta y cabeza, resfriado, dolor estomacal entre otras.

Otra de las aplicaciones que pueden ayudarte durante tu confinamiento para el pago de servicios, son las desarrolladas propiamente por Aguas de Saltillo y la CFE, en donde puedes pagar tus recibos, así como la desarrollada por compañías de internet y telefonía como: Totalplay, Telmex, Telcel y Naturgy, para el servicio de gas natural.