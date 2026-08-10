Este martes, expolicía Chad ‘N’ regresa ante el juez por el multihomicidio en Saltillo

El caso estremeció a los saltillenses y acaparó la conversación nacional, luego de que la Fiscalía General de Coahuila inició la investigación sobre los hechos ocurridos el pasado 4 de agosto en la colonia Antonio Cárdenas, al surponiente de Saltillo.

Este martes, Chad “N”, el expolicía estadounidense que privó de la vida a tres miembros de una familia en Saltillo y dejó gravemente herida a su expareja, sustrayendo a su hijo, enfrentará de nuevo a la justicia en una audiencia de vinculación a proceso.

De acuerdo con los datos presentados por la autoridad durante la audiencia de imputación, los problemas entre Chad y Litzy habrían dado inicio dos días antes de que Chad privara de la vida a Ana Laura “N”, Laura “N” y Emmanuel “N”, madre, hermana y pareja de la madre de Litzy.

Según la teoría del caso dada a conocer por la autoridad, tras aquella discusión que se registró en Arteaga, donde la joven de 25 años atendía un negocio probablemente de la familia, Litzy y Chad acordaron que regresara a su lugar de residencia en San Antonio, Texas, donde el expolicía ahora se dedicaba al rubro de la vivienda.

Durante la primera audiencia, la Fiscalía mostró que el hecho se registró con ventaja, ante una condición vulnerable de las mujeres y con alevosía, al tener registro de que Emmanuel recibió seis impactos de bala, además de los otros tres que accionó en contra de las mujeres que se encontraron en la escena.

Debido a ello, Chad ahora enfrenta los cargos de homicidio con ventaja y feminicidio, que estipulan penas de hasta 30 y 60 años cada uno; sin embargo, el proceso, que podría durar hasta dos años, definirá si la autoridad aprueba una posible solicitud de concurso de delitos que pudiera hacer la defensa, que hasta hoy es pública.

Por ahora, en la siguiente audiencia, que se llevará a cabo en el Centro de Justicia Penal de Saltillo en punto de las 11:00 de la mañana, la Fiscalía ampliará ante la juez la información que logró integrar a los datos de la carpeta de investigación que ya fueron presentados en la audiencia inicial, que se llevó a cabo el pasado 6 de agosto.

En esta audiencia, donde la juez de control Dorian Martínez decidirá si estos elementos son suficientes para que el caso se siga investigando y, en su caso, dicte el auto de vinculación, también se dictará una medida cautelar que podría ser la de prisión preventiva justificada, en tanto se llegue a una conclusión, toda vez que la Fiscalía cuenta con elementos para demostrar que el hombre podría sustraerse del caso que anteriormente implicaba prisión preventiva oficiosa.

A la fecha, la autoridad confirmó que, mientras Litzy “N” se encuentra todavía en una situación de salud compleja tras haber recibido un impacto de bala en la cabeza, el menor de tres años de edad continúa bajo resguardo de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia.