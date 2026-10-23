EU detiene a empresario mexicoamericano en Eagle Pass por presunto ‘huachicol’

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    EU detiene a empresario mexicoamericano en Eagle Pass por presunto ‘huachicol’
    El empresario gasolinero Julio R. González fue detenido este jueves en un sector residencial al norte de Eagle Pass tras una investigación conjunta de varios meses entre autoridades de Estados Unidos y México. ESPECIAL

Julio R. González fue detenido la noche del jueves en una vivienda al norte de la ciudad fronteriza con Piedras Negras; reporte apunta a una investigación por tráfico ilegal de hidrocarburos en la región fronteriza

EAGLE PASS, TEX.- Agentes del FBI y de la DEA detuvieron la noche de este jueves al empresario mexicoamericano Julio R. González en un sector residencial exclusivo al norte de Eagle Pass, ciudad fronteriza con Piedras, Negras, Coahuila, tras una investigación conjunta de meses entre autoridades de Estados Unidos y México.

El arresto, llevado a cabo durante un fuerte operativo federal que movilizó a múltiples unidades y generó expectación entre los vecinos, está presuntamente vinculado con el tráfico ilegal de hidrocarburos en la región fronteriza.

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Actualmente, González permanece bajo interrogatorio y enfrenta cargos bajo el código federal 18 U.S.C. 1956(h), que tipifica el delito de conspiración para el lavado de dinero. Esta ley establece que quienes se asocien para cometer delitos de lavado de dinero o transacciones ilícitas superiores a los 10 mil dólares enfrentan las mismas penas que el delito principal.

Trascendió que el expediente del caso podría ser sellado por las autoridades estadounidenses, un procedimiento que usualmente indica que podría haber más personas involucradas y que se esperan nuevas detenciones en ambos lados de la frontera, mientras continúan las investigaciones.

Julio R. González figura como presidente de la empresa Frontera Express Limited Liability Company en el sistema MOTUS del Departamento de Transporte de Estados Unidos. La organización registrada, establecida en Eagle Pass, está inscrita en el Sistema Electrónico de Registros de Seguridad y Aptitud (SAFER), administrado por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA).

Su ficha, identificada con el número USDOT 1205403 y la autorización MC-479021, reportaba al 21 de octubre de 2026 un total de 20 unidades motrices y 20 conductores para el transporte interestatal de carga general, con autorización vigente.

El sistema SAFER también registra a Transportes Julio Rodolfo González Olveda, domiciliado en Piedras Negras, Coahuila, con número USDOT 2927508 y autorización MX-999277. Con corte al 11 de octubre de 2026, declaraba 25 unidades motrices y 25 conductores, así como transporte de carga general y líquidos o gases. Ambos registros comparten el apartado postal 1124 en Eagle Pass.

En julio de 2025, el empresario gasolinero Juan Manuel “El Mono” Muñoz Luévano, sentenciado en Estados Unidos por lavado de dinero, acusó públicamente que policías de Coahuila protegían el contrabando de gasolina desde Estados Unidos por Piedras Negras.

“Son socios de Julio González. Los policías cuidan todas las pipas”, declaró al cuestionar la falta de intervenciones en esa frontera, aunque su declaración no precisó la identidad completa de la persona mencionada ni aportó elementos que permitan establecer que se trata del mismo empresario, cuya detención fue reportada este jueves en Eagle Pass.

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Esta captura ha despertado un gran interés en Texas y México, debido a que el contrabando de combustible se ha convertido en una de las economías ilícitas de mayor impacto en la franja fronteriza, lo que ha intensificado la cooperación bilateral entre agencias de seguridad.

Conforme al marco legal vigente, a toda persona se le presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por la autoridad judicial.

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